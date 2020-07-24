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Внимательная зрительница помогла ведущей обнаружить рак 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Зрительница помогла ведущей обнаружить рак
Фото: @WFLAVictoria
Ведущая новостей на американском канале WFLA-TV Виктория Прайс (Victoria Price) рассказала, что внимательная зрительница помогла ей обнаружить рак. В посте в Twitter журналистка объяснила, что только благодаря совету женщины сходила на осмотр к врачу.
По словам Прайс, в июне ей пришло письмо на электронную почту от одной из зрительниц информационной передачи. В сообщении женщина посоветовала журналистке обратиться к врачам. Она указала на небольшое образование в виде бугорка на шее. Оказалось, что в районе ее щитовидной железы появилась опухоль.
«Не получи я это письмо, я бы никогда не обратилась к специалистам. А рак продолжал бы распространяться», — заметила Прайс.
По ее словам, зрительница обратилась к ней из-за того, что сама столкнулась с похожей проблемой со здоровьем в прошлом.
Журналистка добавила, что из-за распространения коронавируса диагностика была затруднена, но 27 июля ей планируют сделать операцию, чтобы удалить злокачественную опухоль. «Вечно буду благодарна этой женщине, которая потратила время и написала мне, совершенно незнакомому человеку. У нее не было каких-либо обязательств, но она все равно поступила именно так», — заключила Прайс.
Ранее ведущая австралийского канала Network 10 Антуанет Латуф (Antoinette Lattouf) рассказала, как сообщение от внимательной зрительницы помогло ей обнаружить болезнь щитовидной железы.
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