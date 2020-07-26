Известный рок-музыкант раскрыл секрет создания хитов

Британский рок-музыкант Род Стюарт рассказал, что помогало ему писать успешные хиты. О секрете знаменитого исполнителя пишет издание The Mirror.

По признанию 75-летнего певца, в этом ему помогал алкоголь. Стюарт вспомнил, как будучи фронтменом группы The Faces продюсеры запирали его на ключ в гостиничном номере с большим количеством вина. Выпивка помогала музыканту сочинять тексты песен. При этом он отметил, что боялся, как бы слова композиций не оказались банальными.

«Это худшее чувство, когда ты думаешь, что пишешь абсолютную чушь», — сказал он.

Род Стюарт выступал в составе групп The Jeff Beck Group и The Faces, но наибольшего успеха он добился на сольном поприще. В 2005 году был удостоен премии Грэмми.