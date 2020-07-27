Почему альфа-самцы не умеют обращаться с деньгами

Исследователи из Университета Центральной Флориды опубликовали отчет, в котором объяснили, почему мужчины альфа-самцы совсем не умеют обращаться с деньгами. «Рамблер» изучил этот вопрос подробнее.

В массовой культуре профессиональных инвесторов показывают как агрессивных и конкурентоспособных персонажей. Достаточно вспомнить Гордона Гекко в фильме 1987 года «Уолл-Стрит».

Однако результаты масштабного исследования показывают, что трейдеры с высоким уровнем тестостерона зарабатывают меньше прибыли, чем трейдеры с низким уровнем гормона. Также выяснилось, что женщины-трейдеры и пожилые люди успешнее альфа-самцов. Но почему так происходит?

Дело в том, что тестостерон (основной мужской половой гормон) отвечает смелость и решительность. С одной стороны, он помогает принимать решения, с другой — увеличивает шансы на банкротство.

Оказывается, в делах финансовых лучше всего срабатывает поговорка «тише едешь, дальше будешь».