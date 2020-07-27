Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина 20 лет не выходит из дома без скафандра 

WMJ.ru 42 минуты назад
Женщина 20 лет не выходит из дома без скафандра
Фото: WMJ.ru
28-летняя женщина с редким генетическим заболеванием вынуждена носить массивную маску-скафандр, потому что солнечные лучи для ее кожи очень опасны.
В два года жительнице Марокко диагностировали редкое заболевание — пигментную ксеродерму, генетически обусловленную аллергию на солнце. Воздействие ультрафиолетовых лучей на ее кожу очень жестоко — Фатима покрывается болезненными веснушками.
Кожа Фатимы не может восстановиться после агрессивного воздействия ультрафиолета, который ей грозит не только под прямыми солнечными лучами, но и под некоторыми видами искусственного света. Из-за ксеродермы Фатима подвержена развитию онкологических заболеваний. Поэтому уже больше 20 лет она не была под солнцем без своего скафандра, а активное время суток для девушки — глубокая ночь.

Ношу скафандр, который называю маской НАСА и перчатки, чтобы защититься от солнцем. Мои дни отличаются от дней других людей — все солнечное время суток я провожу дома и приступаю к своим делам на закате,

— цитирует девушку Daily Mail.
Даже в облачный день Фатиме легко обгореть на солнце, и ее веснушки легко могут превратиться в опухоли, которые придется удалять.
@filledelalune1
Кроме скафандра, Фатима защищает кожу SPF-кремом со степенью защиты 90, который нужно наносить каждый час. Окна в ее доме покрыты специальной пленкой, чтобы не пропустить лишних лучей даже случайно. Несмотря на множество ограничений, девушка ведет активную жизнь: регулярно публикует посты в Instagram и TikTok, участвует в телешоу, встречается с друзьями и родственниками.
Видео дня. Туристы сняли атаку акулы на морского котика
WMJ.ru: последние новости
Топ-5 самых опасных дорог мира в Instagram смелых путешественников Топ-5 самых опасных дорог мира в Instagram смелых путешественников Трансгендерная «живая Барби» сменила имя и хочет завести ребенка Трансгендерная «живая Барби» сменила имя и хочет завести ребенка Египетский суд отправил танцовщицу в тюрьму на три года за «развратные» видео в TikTok Египетский суд отправил танцовщицу в тюрьму на три года за «развратные» видео в TikTok
Комментарии
Люди , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем были нужны загадочные стеклянные шарики из СССР
Зачем были нужны загадочные стеклянные шарики из СССР
Почему большевики убивали «отказников» от службы
Почему большевики убивали «отказников» от службы
Что увидят люди, летящие со скоростью света
Что увидят люди, летящие со скоростью света
Видео
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
01:03:03
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
Люди
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
00:22
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
Безумный мир
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
Медвежонок 4 дня бродил по лесу с ведром на голове
04:11
Медвежонок 4 дня бродил по лесу с ведром на голове
Безумный мир
Голубь-петербуржец освоил правила дорожного движения
00:31
Голубь-петербуржец освоил правила дорожного движения
Безумный мир
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Змея целиком заглотила ящерицу на глазах туристки
03:06
Змея целиком заглотила ящерицу на глазах туристки
Безумный мир
На Камчатке сняли на видео торнадо из комаров
00:35
На Камчатке сняли на видео торнадо из комаров
Безумный мир
Что означает фраза «ключница водку делала»
01:57
Что означает фраза «ключница водку делала»
Истории
Туристы сняли злобную атаку акулы на морского котика
00:29
Туристы сняли злобную атаку акулы на морского котика
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение