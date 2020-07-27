Женщина 20 лет не выходит из дома без скафандра 

28-летняя женщина с редким генетическим заболеванием вынуждена носить массивную маску-скафандр, потому что солнечные лучи для ее кожи очень опасны.

В два года жительнице Марокко диагностировали редкое заболевание — пигментную ксеродерму, генетически обусловленную аллергию на солнце. Воздействие ультрафиолетовых лучей на ее кожу очень жестоко — Фатима покрывается болезненными веснушками.

Кожа Фатимы не может восстановиться после агрессивного воздействия ультрафиолета, который ей грозит не только под прямыми солнечными лучами, но и под некоторыми видами искусственного света. Из-за ксеродермы Фатима подвержена развитию онкологических заболеваний. Поэтому уже больше 20 лет она не была под солнцем без своего скафандра, а активное время суток для девушки — глубокая ночь.

Ношу скафандр, который называю маской НАСА и перчатки, чтобы защититься от солнцем. Мои дни отличаются от дней других людей — все солнечное время суток я провожу дома и приступаю к своим делам на закате,

— цитирует девушку Daily Mail.

Даже в облачный день Фатиме легко обгореть на солнце, и ее веснушки легко могут превратиться в опухоли, которые придется удалять.

@filledelalune1

Кроме скафандра, Фатима защищает кожу SPF-кремом со степенью защиты 90, который нужно наносить каждый час. Окна в ее доме покрыты специальной пленкой, чтобы не пропустить лишних лучей даже случайно. Несмотря на множество ограничений, девушка ведет активную жизнь: регулярно публикует посты в Instagram и TikTok, участвует в телешоу, встречается с друзьями и родственниками.