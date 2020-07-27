Как маленькая девочка спасла 60 000 человек 

Рэйчел Бэквис в свои девять лет смогла спасти около 60 тысяч человек. «Рамблер» расскажет, как ей это удалось.

Несколько лет назад в Сиэтл приехал руководитель благотворительной организации Charity: Water Скотт Харрисон . В своей лекции, на которую пришла Рэйчел, он рассказал о том, что в некоторых странах у людей не только отсутствует водоснабжение дома, но и во многих поселениях нет даже колодцев. Девочка увидела фотографии, на которых видно, как люди пьют грязную воду из луж и болот, и приняла одно из самых важных решений в своей жизни.

На свой девятый день рождения девочка попросила друзей и родных не дарить ей подарки, а лучше сделать пожертвование для фонда Charity: Water. Рэйчел нужно было собрать сумму в 300 долларов, которая, по расчетам фонда, могла бы спасти жизни 15 человек. Однако девочке удалось собрать лишь 220 долларов.

Через полтора месяца произошла трагедия. На шоссе в Сиэтле столкнулись 13 автомобилей. Одной из пострадавших оказалась Рэйчел. Девочка попала в реанимацию и не приходила в сознание. Чтобы поддержать маленького ребенка, родственники, друзья, знакомые и незнакомые люди стали переводить деньги в фонд Charity: Water. Общими усилиями удалось собрать один миллион 200 тысяч долларов. Этого хватало на спасение уже не 15, а 60 тысяч человек.

К сожалению, девочка так и не пришла в сознание, и врачи отключили жизнеобеспечивающее оборудование. Это был не первый благотворительный акт Рэйчел. Ранее она дважды отращивала и состригала волосы, чтобы отдать их на парики для детей с онкологическими заболеваниями.