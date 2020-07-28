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Советские женщины, которых боялись фашисты 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Советские женщины, которых боялись фашисты
Фото: РИА Новости
В летописи Второй мировой войны есть тысячи женских имен, и многие из этих девушек были отмечены боевыми наградами за заслуги перед родиной. «Рамблер» расскажет о некоторых советских женщинах, которые сражались наравне с мужчинами и внушали страх врагам.

Любовь Макарова

19-летняя выпускница школы снайперов попала на фронт в 1943 году. А уже в 1945 году она стала кавалером ордена Славы II и III степени. На счету девушки 84 убитых противников.

Елизавета Миронова

Девушка служила в морской пехоте на Черноморском флоте. Она участвовала в боях за Туапсе, за Малую землю. В 1943 году Елизавета героически погибла в бою за Новосибирск. На счету Мироновой более ста убитых врагов.

Людмила Павличенко

Людмилу прозвали Леди Смертью, поскольку ей удалось уничтожить 309 противников. Павлюченко научил стрелять соседский парень из маленькой украинской деревни, в которой жила девушка.

Анастасия Степанова

На войну Степанова отправилась в 1942 году. Первое время она служила санитаркой, затем Анастасия стала снайпером и принимала участие в сражениях Волховского и Ленинградского фронтов. На ее счету 40 убитых врагов.

Татьяна Барамзина

В общей сложности Татьяна уничтожила 36 противников. Во время выполнения задания в тылу противника, девушка попала в руки немцев и была подвергнута жестоким пыткам. Опознать Барамзину удалось только по волосам и остаткам обмундирования.
Комментарии 3
Люди , Людмила Павличенко , Анастасия Степанова
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