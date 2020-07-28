Советские женщины, которых боялись фашисты 

В летописи Второй мировой войны есть тысячи женских имен, и многие из этих девушек были отмечены боевыми наградами за заслуги перед родиной. «Рамблер» расскажет о некоторых советских женщинах, которые сражались наравне с мужчинами и внушали страх врагам.

Любовь Макарова

19-летняя выпускница школы снайперов попала на фронт в 1943 году. А уже в 1945 году она стала кавалером ордена Славы II и III степени. На счету девушки 84 убитых противников.

Елизавета Миронова

Девушка служила в морской пехоте на Черноморском флоте. Она участвовала в боях за Туапсе, за Малую землю. В 1943 году Елизавета героически погибла в бою за Новосибирск. На счету Мироновой более ста убитых врагов.

Людмилу прозвали Леди Смертью, поскольку ей удалось уничтожить 309 противников. Павлюченко научил стрелять соседский парень из маленькой украинской деревни, в которой жила девушка.

На войну Степанова отправилась в 1942 году. Первое время она служила санитаркой, затем Анастасия стала снайпером и принимала участие в сражениях Волховского и Ленинградского фронтов. На ее счету 40 убитых врагов.

Татьяна Барамзина

В общей сложности Татьяна уничтожила 36 противников. Во время выполнения задания в тылу противника, девушка попала в руки немцев и была подвергнута жестоким пыткам. Опознать Барамзину удалось только по волосам и остаткам обмундирования.