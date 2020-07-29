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Проклятье стюардессы, угробившее «Титаник» 

Елена Красовская 23 минуты назад
Ролик рассказывает о необычной судьбе Вайолетт Джессоп, стюардессы, которая пережила крушение «Титаника» в 1912 году. Мало того, за год до этого Вайолетт выжила в столкновении огромного лайнера «Олимпик» с другим кораблём, а во время Первой мировой войны умудрилась остаться невредимой после подрыва корабля «Британник» на мине. Из-за этого сторонники теории заговоров стали считать Вайолетт заговорённой и даже поговаривают, что именно она была мистической причиной крушения трёх морских гигантов.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало известно, как мужчины реагируют на пандемию.
Люди , Видео , Истории
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