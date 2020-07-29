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Мужчина обманул родителей жены и оказался на грани провала годы спустя 

Lenta.ru 3 часа назад
Мужчина обманул родителей жены и пожалел спустя годы
Фото: Depositphotos
Мужчина с ником SullivanFilm рассказал пользователям Reddit, что шесть лет назад обманул родителей жены, сказав, что идеально говорит по-французски. Годы спустя он оказался на грани провала: в ближайшее время семья в полном составе полетит в Париж.
По словам рассказчика, он очень хотел произвести хорошее впечатление на родителей жены при первой встрече с ними, однако их беседа не клеилась.
«Каким-то образом мы начали говорить о Франции. Мать сказала, что всегда хотела выучить французский язык, и я ответил, что несколько лет назад не мог говорить на нем, а сейчас уже владею им свободно», — вспомнил SullivanFilm, отметив, что сказал это в шутку.
Мужчина описал, что отношение родителей к нему было холодным, однако после этой фразы они начали разговаривать с ним «как с королевой Франции».

«Сначала я подумал, что так они отреагировали на шутку. Поэтому я рассказал еще одну, о французском языке», — рассказал автор поста.

После этого отец и мать жены начали задавать ему вопросы о языке и его учебе. Тогда мужчина решил продолжить обманывать собеседников.
«И я врал на протяжении шести лет», — заявил SullivanFilm, добавив, что за это время он узнал родителей жены гораздо лучше, однако все равно продолжил поддерживать миф о том, что он знает французский и увлекается культурой страны. Жена не выдала его, потому что считает ситуацию очень смешной. В то же время рассказчику приходится дарить родителям супруги французское вино и иногда носить берет.
Они, в свою очередь, оказались настолько впечатлены «увлечением» мужчины, что пригласили его и свою дочь в Париж в следующем году. «Они очень воодушевлены. Они представляют, как я буду переводить им все надписи, водить по секретным местам города. При этом они небогатые люди. Поездка во Францию — серьезная трата для них. И я не могу просто сдать назад», — поделился рассказчик, а также заметил, что, скорее всего, в скором времени признается, что врал. Он также выразил свое сожаление из-за того, что «настолько маленький косяк» превратился в такую большую проблему.
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