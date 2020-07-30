Пропавшее тело: что стало с всемогущим боссом 

Сбросили в Гудзон с моста в Нью-Йорке, закопали заживо на стадионе в Ист-Ратерфорде, расчленили на фабрике консервов. Таковы версии гибели легендарного профсоюзного босса Джимми Хоффы. 30 июля 1982 года после семи лет поисков его официально признали умершим.

facebook.com

Последний раз останки Хоффы искали в 2013-м. Перекопали пустырь в пригороде Детройта, на глубине обнаружили бетонную плиту. Тела под ней не оказалось, хотя один постаревший киллер уверял: 45 лет назад оно лежало там с раскроенным черепом. 30 июля 1975 года Джимми Хоффа исчез.

Следы в никуда

"Меня кинули", — сказал Хоффа жене по телефону.

Ночевать не пришел. С утра полиция уже работала у ресторана "Красная лиса" — звонок был из будки с парковки в том самом пригороде Детройта. Нашли открытую машину Джимми, нашли свидетеля, который видел: Хоффа сел в бордовый бьюик. Нашли и бьюик — служебная собака "подтвердила": пропавший находился на заднем сиденье. Водитель авто это отрицал. Чей волос остался на подлокотнике, объяснить не мог.

То, что он лгал, доказали только в 2001 году, когда провели ДНК-экспертизу. Волосок из бьюика сравнили с волосом на расческе Джимми: оба росли на одной голове. Отрабатывали версию встречи Хоффы в ресторане с двумя членами "Коза ностры". Их вычислили без труда, но они предоставили сокрушительные алиби.

Профсоюзная тайна

Джимми Хоффа начинал карьеру рабочим. Увлекся профсоюзным движением и понял: борьбу за права можно монетизировать, если дружить с "правильными парнями". Коррумпированный профсоюз, сросшийся с мафией — это было золотое дно и способ влияния: и на частный бизнес, и на государство.

"Вначале профсоюзное движение в США подавлялось государством, так как считалось, что оно пропагандирует коммунистические идеи. Тогда профсоюзы обратились за защитой к мафиози, но напоролись на обоюдоострый меч: гангстеры стали использовать их в собственных целях".

У Хоффы появились политические амбиции, когда его избрали президентом наиболее влиятельного в США профсоюза автоперевозчиков. Он контролировал свыше тысячи профсоюзных фондов с балансом $8 млрд В Белом доме Хоффу боялись. С ним боролся генеральный прокурор Роберт Кеннеди (брат президента), он даже засадил Джимми в тюрьму. Но вскоре после этого прокурора застрелили.