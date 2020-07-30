Кто такой Энди Картрайт, которого расчленила жена 

Жизнь рэпера из Украины Энди Картрайта ( Александра Юшко ) оборвалась трагично и чудовищно. А ведь музыкант подавал большие надежды, участвовал в крупных хип-проектах, включая популярный сегодня Versus Battle. Teleprogramma.pro выяснила некоторые подробности биографии исполнителя.

Александр Юшко родился в 1990 году на Украине в городе Нежин Черниговской области. В школе учился на пятерки и четверки, но вот примерным поведением не отличался. Увлекался шахматами, занимался спортивным самбо, а также посещал музыкальную школу, где учился играть на фортепьяно. Возможно, именно там у начинающего рэпера появилась страсть к хип-хопу, первые тексты, первые выступления перед друзьями.

Впрочем, новое увлечение никак не помешало Юшко поступить и закончить Нежинский педагогический университет по специальности «преподаватель английского языка». Все это время Энди Картрайт продолжал заниматься рэпом. В 2014 году он переехал в Россию. Его впервые пригласили на уже раскрученный рэп-проект Versus battle. Он выступал на нем несколько раз.

Предварительная причина смерти исполнителя — передозировка наркотиками. После того, как жена обнаружила дома уже холодное тело рэпера, Марина была настолько шокирована смертью любимого, что не нашла в себе сил никому об этом сообщить. Более того, на очень любила Александра и не хотела, чтобы кто-то узнал, что муж погиб позорной смертью, сообщил «Комсомольской правде — Санкт-Петербург» неназванный источник.

«Она хотела выставить его смерть так, будто он пропал», — отметил источник.

Девушка рассказала, что последнее время Александр Юшко пребывал в тяжелом расположении духа. У него были на то причины. Во время пандемии коронавируса музыкант потерял работу. Он постоянно был в плохом настроении, чувствовал упадок сил и пребывал в состоянии меланхолии. Все это, по словам Марины Юшко, довело мужа до иглы.

@kkartrait

Закладчики якобы устраивали свои тайники с опасным зельем прямо у них в подъезде. Поэтому Энди даже не нужно было никуда ехать за очередной дозой. Но в какой-то момент сердце не выдержало…

«Она разрубила его по ее словам, из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа. У нее такое видение случившегося», — резюмировал собеседник.

Но Марина Юшко не смогла справиться с потрясением. Сначала набрала номер своего адвоката, а потом позвонила в полицию. Теперь ее ожидает проверка на детекторе лжи. И если экспертиза подтвердит, что Энди Картрайт действительно умер от передозировки наркотиков, жена рэпера может избежать тюрьмы.