Главные тайны Зои Космодемьянской

Подробности подвига Зои Космодемьянской нам хорошо известны благодаря прессе, книгам и фильмам. А вот что было до этих событий? Какой Зоя была до войны — в детстве и юности?

Внучка священника

Зоя родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Родители ее, Анатолий Петрович и Любовь Тимофеевна Космодемьянские, были учителями. Отец Зои происходил из семьи священнослужителей, и ранее фамилия их писалась как «Козьмодемьянские».

Зоин дед, Петр Иоаннович Козьмодемьянский, был священником Знаменской церкви в селе Осино-Гай. В августе 1918 года его зверски убили большевики.

В 1930 году семья Космодемьянских переехала в Москву. Похоже, что тут похлопотала сестра Любови Тимофеевны, служившая в Наркомпросе. Поселились на самой окраине столицы, неподалеку от железнодорожной станции Подмосковная (ныне район Коптево).

В 1933 году Анатолий Петрович скончался. Любовь Тимофеевна осталась с двумя детьми — Зоей и ее младшим братом Шурой.

«Странная» Зоя

Зоя росла обычной девочкой: хорошо училась, увлекалась литературой и историей. В 1939 году девушку избрали комсомольским группоргом класса. Зоя предложила своим одноклассникам взять общественную нагрузку — после уроков заниматься с неграмотными.

Комсомольцы приняли ее предложение, но затем начали уклоняться от обязанностей. На собраниях Зоя принялась их прорабатывать, и когда подошли перевыборы, ее больше не переизбрали.

После этого девушка изменилась. Ее одноклассник В. И. Белокунь впоследствии вспоминал:

«Эта история… очень подействовала на Зою. Она стала как-то постепенно уходить в себя. Стала менее общительной, больше полюбила уединение. В 7-м классе за ней еще чаще стали замечать, как нам казалось, странности… (…) Слишком загадочными были для нас ее молчание, всегда задумчивые глаза, а порою некоторая рассеянность. И непонятная Зоя становилась еще непонятней. В середине года мы узнали от ее брата Шуры, что Зоя больна. Это произвело сильное впечатление на ребят. Решили, что в этом виноваты мы».

Миф о шизофрении

В № 38 газеты «Аргументы и Факты» за 1991 год опубликована заметка писателя А. Жовтиса «Уточнения к канонической версии», посвященная обстоятельствам ареста Зои Космодемьянской. На нее последовал ряд читательских откликов. Один из них был подписан фамилиями врачей Научно-методического центра детской психиатрии. В нем утверждалось, что в 1938—1939 годах Зоя неоднократно находилась на обследованиях в этом центре, а также лежала в детском отделении больницы имени Кащенко с подозрением на шизофрению.

Однако никаких других свидетельств о том, что Зоя страдала психической болезнью или могла ею страдать, обнаружено не было.

Правда, совсем недавно известный публицист Андрей Бильжо , по профессии врач-психиатр, заявил, что ему в свое время довелось лично ознакомиться в больнице имени Кащенко с историей болезни Зои Космодемьянской и что она была изъята из архивов во времена перестройки.

Что же было на самом деле? По официальной версии, в конце 1940 года Зоя заболела острым менингитом и попала в Боткинскую больницу. После этого она проходила реабилитацию в санатории «Сокольники», где, кстати, познакомилась с находившимся там же на лечении писателем Аркадием Гайдаром

После перестройки стало модным развенчивать советских героев. Были сделаны и попытки опорочить имя мученически погибшей от руки фашистов Зои Космодемьянской, которая долгие годы считалась символом мужества советского народа.

Так, писали, что многие поступки Зои объясняются тем, что она была психически нездорова.

Имеется в виду поджог трех домов, в которых остановились немцы, в подмосковной деревне Петрищево. Мол, девушка была пироманкой, у нее была страсть к поджигательству…

Однако имелся подписанный лично Сталиным приказ о сожжении десяти населенных пунктов под Москвой, занятых фашистами. В их числе было и Петрищево.

Зоя являлась вовсе не «самостийной» партизанкой, а бойцом разведывательно-диверсионной группы, и выполняла задание, данное ей командиром. При этом ее предупредили о возможности попадания в плен, пыток и смерти.

Вряд ли ее приняли бы в разведгруппу, если бы что-то было не так с психикой. В большинстве случаев добровольцы и призывники должны были представить медицинские справки о состоянии здоровья.

Да, после гибели именем Зои Космодемьянской воспользовались в пропагандистских целях. Но это не значит, что она не заслужила своей славы. Она была простой советской школьницей, которая предпочла пойти на муки и смерть ради победы над врагом.