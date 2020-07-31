17 жертв «Уральской волчицы»

Специалисты, занимающиеся изучением психологии маньяков утверждают, что подавляющее большинство серийных убийств совершают мужчины. Женщин-маньяков история знает очень немного, да и тех трудно сравнить по количеству жертв с преступниками из числа представителей сильного пола. Но есть и исключения, такие как убийца, получившая прозвище «Уральская волчица».

Кровавые деньги

Эта ужасная история началась в 2002 году, когда оперативники уральского города Красноуфимска прибыли на место убийства пожилой женщины. В квартире на улице Ухтомского находился труп хозяйки, которую по-звериному забили молотком. В начале «нулевых» таких преступлений было предостаточно. На пенсионеров, получавших небольшой, но стабильный доход, нападали с целью завладеть их скромными сбережениями наркоманы, мелкие уголовники и даже родственники, ищущие деньги «на бутылку».

Судя по всему, дело на Ухтомского было очередным «глухарем» — ни свидетелей, ни отпечатков пальцев в картотеке, ни врагов с серьезными мотивами. Из квартиры пропала небольшая сумма денег и несколько ювелирных изделий. Тогда правоохранители даже представить себе не могли, что это было только первое убийство из целого кровавого круговорота, который будет держать в страхе уральские города долгих восемь лет.

Скоро появились и другие эпизоды — всегда жертвами были одинокие пенсионерки, а орудием убийства — молоток.

Похищенные суммы всегда были небольшими — что можно взять с простого пенсионера. В феврале 2003 года появилась первая зацепка. Одной из старушек чудом удалось выжить после нападения и она описала убийцу.

К ней пришла женщина, представившаяся социальным работником и едва переступив порог квартиры начала наносить удары молотком. К счастью, первые удары пришлись вскользь и пенсионерке удалось позвать на помощь. На шум прибежал сосед и преступница ретировалась. Со слов пострадавшей составили фоторобот, но следователи ставили под сомнение то, что нападения совершались женщиной.

Многие были уверены, что безжалостный убийца — переодетый мужчина, так как преступник действовал нагло и цинично, а удары наносил очень сильные. На месте девятого преступления преступник оставил молоток — эксперты обнаружили на нем следы крови сразу нескольких жертв. К этому моменту «серийник» оставил трупы в Красноуфимске, Серове, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

В 2008 году раскрытие серии убийств стало для правоохранителей делом чести. Некая женщина, представившись сотрудницей газовой службы, забила молотком мать заместителя начальника ОВД Нижнего Тагила. Оперативники перешерстили весь криминальный мир города, но ни один из уголовников не смог ничего рассказать.

В воровской среде преступления такого плана не поощрялись и тех, кто их совершал, называли «отморозками».

Но всего через месяц сыщикам улыбнулась удача — они задержали безработную Марию Валееву, ведущую антиобщественный образ жизни. На первом же допросе женщина призналась, что убийства пенсионерок — ее рук дело. Что касается мотивов, то она рассказала историю о том, что ее когда-то изнасиловали 14 мужчин и помогла им в этом пенсионерка. Я тех пор, по словам Валеевой, она люто ненавидит старушек и без колебаний проламывает им головы.

Оперативники уже были готовы праздновать победу, когда поступила информацию об очередном характерном убийстве. Стало ясно, что показания Валеевой получили запугиваниями и побоями и алкоголичка просто оговорила себя, чтобы ее перестали истязать. Пришлось женщину отпустить, а самими героями «успешного расследования» занялась прокуратура

Расследование снова зашло в тупик. Количество жертв росло, а никаких новых зацепок не появлялось. Пытались привлечь к поискам преступницы даже экстрасенсов, но и те ничем помочь не смогли. Серийная убийца с молотком была неуловима.

В 2010 году убийство снова произошло в Красноуфимске, на уже известной всем улице Ухтомского.

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Там 81-летнюю пенсионерку несколько раз ударили по голове молотком, а затем утопили в ванне. В этот раз появилась небольшая надежда — одна из знакомых убитой сообщила, что та недавно обращалась за помощью к некой Ирине, которая подрабатывала, делая мелкие ремонты квартир. Также оперативники узнали, что Ирина работает маляром в железнодорожном депо.

Маляра Ирину тут же задержали и ее отпечатки пальцев, которые безуспешно искали в картотеках, полностью совпали с найденными на местах преступлений. Дальнейшие экспертизы не оставили никаких сомнений, что задержанная и есть та самая безжалостная убийца с молотком, которую прозвали «Уральской волчицей».

Как становятся серийными убийцами

Ирина Гайдамачук — 37-летняя убийца, на счету которой было 17 жизней, в детстве и юности ничем не отличалась от своих подруг. Обычное детство в СССР, неплохие оценки в школе, поступление в институт. В какой-то момент Ирина поняла, что гранит науки — не для нее. Она познакомилась с водителем Петром Гайдамачуком, который был старше ее на 23 года.

Вскоре у пары родилась дочь и все могло бы быть «как у людей», если бы у юной Ирины не проснулась патологическая тяга к спиртному. Алкоголизм развивался такими семимильными шагами, что видавший виды шофер Гайдамачук предпочел расстаться с женщиной.

Ирина долго не горевала — она сдала дочь в детдом и с головой ринулась на поиски нового кавалера.

В 1997 году Гайдамачук познакомилась с Юрием Кузнецовым , которому снова родила дочь. Этот период жизни Ирины можно было назвать затишьем — сам Юрий и его знакомые утверждали, что женщина вела себя вполне обычно — готовила, стирала, делала уборки дома, ходила на работу в депо. От выпивки она не отказывалась, но в беспробудном пьянстве замечена не была.

Ничто не выдавало в этой женщине монстра, а между тем варку борщей и другие домашние хлопоты Гайдамачук совмещала с кровавыми расправами.

Гражданский муж любил Ирину и старался избавить ее от пристрастия к спиртному.

Возможно, что ему это бы удалось, но Гайдамачук внезапно ушла из семьи. Это произошло незадолго до ее ареста.

Рассуждения убийцы, которые услышали от нее правоохранители, не отличались оригинальностью. «Уральская волчица» считала, что пенсионеры — никчемные люди, отжившие свое и обязанные уступить дорогу новому поколению.

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По словам Ирины, первое убийство на улице Ухтомского было спонтанным. Женщина нанялась белить старушке потолки и внезапно ей в голову пришла мысль ее обокрасть. Но все пошло не так, как замышляла преступница — когда она обшаривала ящики комода в спальне пенсионерки, в комнату вошла хозяйка. Воровка схватила в руку первое, что оказалось рядом — молоток, и начала бить пенсионерку по голове. Когда старушка умерла, Гайдамачук без спешки отыскала ее сбережения и без паники покинула квартиру.

Первое убийство произошло просто и не повлекло никаких последствий. Поэтому Ирина вскоре снова решилась на новое преступление. Для ремонтов ее нанимали нечасто, поэтому убийца начала выслеживать одиноких бабушек и приходить к ним под видом сотрудницы горгаза или социальной службы. Убедившись, что дома никого, кроме жертвы, нет, Гайдамачук безжалостно с ней расправлялась и забирала свою скромную добычу.

На свободу с чистой совестью?

Все 8 лет серийная убийца сохраняла завидное хладнокровие. Она не запаниковала даже после того, как одна из ее жертв выжила и на улицах уральских городов появились ориентировки с фотороботом, похожим на нее. Однажды, когда «Уральская волчица» находилась возле очередного трупа в чужой квартире, в двери позвонил участковый. Гайдамачук пришлось подождать, пока тот уйдет, чтобы покинуть место преступления.

В ходе расследования выяснилось, что 17 убийств женщин в возрасте от 61 до 86 лет принесли Гайдамачук всего 50 тысяч рублей.

Самой крупной ее добычей стали 16 тысяч рублей, отложенных «на похороны» несчастной пенсионеркой.

На суде Ирина не показала ни малейшего раскаяния и приговор выслушала совершенно спокойно.

За 17 отнятых жизней этот монстр получил всего 20 лет лишения свободы, ведь согласно 2 статьи 57 УК РФ женщину нельзя приговорить к пожизненному заключению. Поэтому Ирина Гайдамачук по прозвищу «Уральская волчица» готовится выйти на свободу к 2030 году, а может и раньше. Она строит планы на будущее и по-прежнему не испытывает ни малейших угрызений совести.

Справедливости ради нужно отметить, что хотя Гайдамачук и называют «маньячкой» — по сути, она ей не является. Основным мотивом убийства для этой женщины было получение наживы, а не удовольствия от чужой смерти. Совсем иначе обстояли дела с Карлой Фэй Такер из США, которой нравилось убивать.