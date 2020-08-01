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За что был казнен старший брат Ленина 

Анастасия Иванова 2 часа назад
За что был казнен старший брат Ленина
Фото: elib.shpl.ru
20 мая 1887 года в Шлиссельбурге был казнен 21-летний революционер-народоволец и старший брат Ленина Александр Ульянов. «Рамблер» подробнее расскажет о причинах случившегося.
Александр Ильич Ульянов родился 31 марта (12 апреля) 1866 года в семье педагога и статского советника Ильи Николаевича Ульянова и Марии Александровны Ульяновой. Окончив гимназию с золотой медалью, Александр поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. В студенческие годы Ульянов ходил на собрания революционных кружков, несколько раз принимал участие в политических демонстрациях.
В 1886 году вместе с Петром Шевыревым Ульянов организовал «Террористическую фракцию» партии «Народная воля». Ее программа предполагала покушение на царя Александра III. Общим советом было принято решение подкинуть царю бомбу, однако на взрывчатку нужны были деньги. И тогда Ульянов принял решение продать свою гимназическую медаль.
На 1 марта 1887 года было назначено покушение. Однако в руки полиции попало одно из писем заговорщиков, и 15 членов фракции подверглись аресту, в том числе и Ульянов. В том же году Александра и его товарищей приговорили к смертной казни через повешение.
Мама Ульянова подала прошение о помиловании сына на имя царя, однако ей в этом отказали. 20 мая 1887 года Ульянов, Шевырев и еще трое участников покушения были повешены во дворе Шлиссельбургской крепости по приговору суда.
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Люди , Илья Ульянов , Александр Ульянов , Мария Ульянова
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