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Как сложилась судьба жены Аль Капоне 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как сложилась судьба жены Аль Капоне
Фото: wikipedia.org, myalcaponemuseum.com
Аль Капоне — итальянский гангстер, действовавший в 1920-1930-х годах на территории Чикаго, прославился на весь мир. И, несмотря на то, что таким людям, как Капоне, опасно заводить семью, он все же женился. «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь знаменитого итальянского гангстера.
Аль Капоне женился в 19 лет на 18-летней продавщице Мэй Кафлин, которая ждала от него ребенка. В то время он уже был втянут в криминальный мир, но еще не был авторитетом. Их отношения нельзя было назвать романтическими, поскольку Капоне заразил свою возлюбленную сифилисом. В 1918 году их сын Альберт родился с тем же заболеванием и с сосцевидной инфекцией. Ребенок перенес операцию на головном мозге, и на всю жизнь остался частично глухим.
Мэй Капоне практически не появлялась на публике. А гангстер лишний раз не распространялся о своей семье даже друзьям, поскольку понимал все последствия своей карьеры.
Несмотря на все это, Мэй любила своего мужа и оставалась ему верна до его смерти в 1947 году — от инсульта и пневмонии.
После смерти мужа жена Капоне вела спокойную жизнь в Америке. Она больше не вышла замуж, посвятив себя сыну Альберту.
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