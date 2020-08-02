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Разлученные на 53 года сестры воссоединились благодаря коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 7 4 часа назад
Разлученные сестры воссоединились благодаря COVID-19
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает CNN.
В мае 73-летняя Дорис Криппен (Doris Crippen) заразилась коронавирусной инфекцией. Поначалу она думала, что это просто простуда, однако ее организм сильно ослаб: однажды Дорис упала и сломала руку. Ее отвезли в больницу — там и выяснилось, что у женщины коронавирус, и ей пришлось провести в больнице почти 30 дней.
После этого Дорис обратилась в реабилитационный центр в городе Фремонт. Именно там она встретилась с 53-летней Бев Боро (Bev Boro) — как оказалось, своей сестрой. Та работала в реабилитационном центре дольше 20 лет. Боро рассказала, что догадалась о том, кто такая Криппен, как только увидела ее фамилию в списках.
Чтобы проверить теорию, Бев написала имя их общего отца на доске — у Дорис проблемы со слухом. Та рассказала, что так действительно зовут ее отца. У сестер общий отец и разные матери: Криппен воспитывала родная, а Боро удочерили.

«Это было божье благословение, потому что, если бы меня не отправили [в реабилитационный центр], то мы никогда бы не нашла сестру», — рассказала Криппен.

При этом у женщин есть и другие братья и сестры, Боро уже нашла большую часть из них. Теперь семья наконец может воссоединиться воссоединиться.
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