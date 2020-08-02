Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сестры воссоединились спустя 53 года в реабилитационном центре 

Елизавета Назарова 1 час назад
Коронавирус помог найтись разлученным сестрам
Фото: CNN
Сестры случайно встретились спустя 53 года разлуки. В этом им помог коронавирус. Об этом сообщает CNN.
73-летняя Дорис Криппен заразилась коронавирусом и провела в больнице 30 дней. После этого она отправилась в реабилитационный центр в городе Фремонт. Там она случайно встретилась с с 53-летней Бев Боро, которая работала в медицинском учреждении. Сотрудница рассказала, что сразу догадалась о том, кем ей приходится одна из пациенток, когда увидела ее фамилию.
Чтобы узнать у Криппен о своем родстве, она написала имя своего отца на доске, так как женщина плохо слышит. Пациентка подтвердила, что у них общий отец и разные матери.
"Это было божье благословение, потому что, если бы меня не отправили, то мы никогда бы не нашла сестру" — поделилась Криппен.
Ранее "Рамблер" сообщал, что умерла самая тяжелая женщина России.
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У русских с какими фамилиями предки были татарами
У русских с какими фамилиями предки были татарами
Советское ню: кто и зачем обнажался в СССР
Советское ню: кто и зачем обнажался в СССР
Сотрудница полиции поплатилась за откровенное видео
Сотрудница полиции поплатилась за откровенное видео
Видео
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
01:03:03
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
Люди
Как ФБР поймало самого разыскиваемого хакера мира
10:47
Как ФБР поймало самого разыскиваемого хакера мира
Люди
Строители отодвинули старинный дом ради новостройки
00:29
Строители отодвинули старинный дом ради новостройки
Безумный мир
В NASA решили искать жизнь на Марсе
00:32
В NASA решили искать жизнь на Марсе
Безумный мир
Акула набросилась на рыбацкую лодку и попала на видео
00:59
Акула набросилась на рыбацкую лодку и попала на видео
Безумный мир
Бойцовые чихуахуа отметелили вороватую кошку
00:23
Бойцовые чихуахуа отметелили вороватую кошку
Безумный мир
Знаменитые фотографии, оказавшиеся подделками
11:10
Знаменитые фотографии, оказавшиеся подделками
Вещи
На видео сняли крокодила в подмосковной реке
00:52
На видео сняли крокодила в подмосковной реке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение