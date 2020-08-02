Коронавирус помог найтись разлученным сестрам

Сестры случайно встретились спустя 53 года разлуки. В этом им помог коронавирус. Об этом сообщает CNN.

73-летняя Дорис Криппен заразилась коронавирусом и провела в больнице 30 дней. После этого она отправилась в реабилитационный центр в городе Фремонт. Там она случайно встретилась с с 53-летней Бев Боро, которая работала в медицинском учреждении. Сотрудница рассказала, что сразу догадалась о том, кем ей приходится одна из пациенток, когда увидела ее фамилию.

Чтобы узнать у Криппен о своем родстве, она написала имя своего отца на доске, так как женщина плохо слышит. Пациентка подтвердила, что у них общий отец и разные матери.

"Это было божье благословение, потому что, если бы меня не отправили, то мы никогда бы не нашла сестру" — поделилась Криппен.