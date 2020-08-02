Роды в 12, алкоголизм и слава

Арета Франклин — знаменитая на весь мир певица, королева соула, обладательница 18 статуэток «Грэмми», первая женщина в «Зале рок-н-ролльной славы»… Но ее жизнь была вовсе не так прекрасна, как эти приятные достижения.

Плохой пример

Арета Луиза Франклин родилась 25 марта 1942 года в Мемфисе, штат Теннесси, в семье священника. Неплохое начало для будущей знаменитой певицы-афроамериканки! Вот только отец в свободное от проповедей время устраивал разнузданные оргии с употреблением наркотиков. Кроме того, по слухам, от него забеременела несовершеннолетняя девушка.

Мать Ареты Барбара много лет терпела такое поведение, а потом ушла из дома, бросив там шестилетнюю дочь и еще троих детей — сына Сесила и дочерей Кэролин и Эмму. Дети ездили к ней в гости, хотя выглядела эта ситуация довольно странно. Три года спустя Барбара умерла от инфаркта — всего в 34 года. Она обладала отличным голосом, который унаследовала Арета — и скоро стала солисткой в баптистской церкви.

Юная мать

Поведение родителей оказало большое влияние на Арету, но не в лучшем смысле этого слова. В 12 лет она забеременела. Сын Кларанс (так звали и отца певицы) родился в январе 1955 года. Пошли слухи, что девочка родила ребенка от собственного отца, но биографы Ареты склонны верить ее словам о том, что отцом был певец Сэм Кук , который был почти вдвое старше ее. В 1979 году в дом ее отца вломились грабители и дважды выстрелили в него. Кларанс впал в кому и провел в этом состоянии пять лет. Арета сделала паузу в карьере, чтобы ухаживать за ним, и постоянно ругалась с семьей о том, что никто не заботится о нем лучше ее.

Арета была известна своим острым языком, и брату (ее менеджеру), и сестрам (довольно успешным певицам) постоянно от нее доставалось. Увы, все трое покинули этот мир раньше ее: Каролин умерла в апреле 1988 года от рака груди, Сесил — в декабре 1989 от рака легких, а Эрма умерла в сентябре 2002 года от рака гортани.

Расовые и другие проблемы

Путешествие цветных граждан по США в 50-х годах было сопряжено с риском и проблемами. Их не пускали в большинство кафе и мотелей, даже заправки были разделены по цвету кожи. Много лет спустя Франклин при подписании очередного договора о гастролях внесла в него пункт о том, что никогда не будет выступать перед сегрегированной аудиторией.

В 19 лет Арета вышла замуж за криминального авторитета Теда Уайта и родила от него сына Тедди. Муж постоянно обижал ее, что нашло отражение в ее песнях, и восемь лет спустя она нашла в себе силы развестись.

Тогда же певица начала топить горе в спиртном, что едва не разрушило ее карьеру. Однажды она сломала руку во время выступления, упав со сцены, хотя утверждала, что в этом виновато плохое освещение. Иногда она отменяла концерты в последнюю минуту или не являлась на студию для записи новых песен. Впрочем, ей удалось совладать с собой и свести потребление алкоголя к минимуму.

Помимо этого, Арета очень переживала, что недостаточно хорошо поет, и у нее сдавали нервы. Она была вынуждена лечь в больницу с нервным истощением и потом повторяла это раз в несколько лет.

Второй развод и смерть близких

В 1976 году, спустя 7 лет после развода, Арета приняла предложение руки и сердца от актера Гленна Термана, с которым развелась в 1982 году. Этот брак тоже был несчастным, хотя певица надеялась на лучшее.

В 1979 году в дом ее отца вломились грабители и дважды выстрелили в него. Кларанс впал в кому и провел в этом состоянии пять лет. Арета сделала паузу в карьере, чтобы ухаживать за ним, и постоянно ругалась с семьей о том, что никто не заботится о нем лучше ее.

Арета была известна своим острым языком, и брату (ее менеджеру), и сестрам (довольно успешным певицам) постоянно от нее доставалось. Увы, все трое покинули этот мир раньше ее: Каролин умерла в апреле 1988 года от рака груди, Сесил — в декабре 1989 от рака легких, а Эрма умерла в сентябре 2002 года от рака гортани.

Страшная смерть

Страшный диагноз настиг в 2010 году и саму певицу. Рак поджелудочной железы — один из самых агрессивных видов этой болезни. Арета не комментировала лечение, говоря, что все позади, но постоянно отменяла концерты, а в 2017 году, в возрасте 75 лет, объявила об уходе со сцены. Она пообещала слушателям записать новый альбом, но не успела: 16 августа 2018 года певица умерла в своем доме в Детройте.

Арета никогда не жаловалась на жизнь, поэтому ушла гордо и достойно, и только ее дети знали, чего ей это стоило.