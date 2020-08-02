Был ли последний император России русским

Последним прямым потомком Романовых, правившим на российском престоле, была Елизавета Петровна. Великая императрица почила 5 января 1762 года.

Первый царь с немецкой кровью

После Елизаветы на престол взошел Петр III. Его имя при рождении звучало так: Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский. Новый самодержец был русским только на 50%. Его матерью была Анна Петровна, урожденная Романова, а отцом — герцог Карл-Фридрих все с той же немецкой фамилией Гольштейн-Готторпский.

Даже и те русские 50% можно поставить под сомнение. Историки и сейчас теряются в догадках, кем по национальности была бабушка российского императора, Марта Скавронская , больше известная как Екатерина I. Все ниточки ведут в Прибалтику. Кем же точно — латышкой, эстонкой или литовкой — доподлинно так и не установлено.

Традиция жениться на немецких принцессах

Петр III женился на Софии Фредерике Августе. Она происходила из аристократического, но обедневшего немецкого рода Ангальт-Цербстских. Эта юная немецкая принцесса приехала снежной зимой в Россию, чтобы быть помазанной на царствование и стать Великой самодержицей Екатериной II. У нее родился сын, Павел I. Мальчик был русским уже на 25%.

Повзрослев, Павел для укрепления дипломатических связей и по сложившейся уже традиции тоже взял в супруги немку с длинным именем София Мария Доротея Луиза Августа Вюртембергская. В России она получила более благозвучное для русского уха имя Мария Федоровна.

Русская кровь еще больше разбавляется

В супружестве Мария Федоровна дала жизнь десятерым отпрыскам. Один из них, Николай I, стал прародителем Николая II . Николай I был русским уже на 12,5%. Он снова связал себя узами брака с иностранкой — дочерью прусского короля, которая после крещения получила имя Александра Федоровна.

Она родила мальчика, будущего императора Александра II. Этот российский правитель был русским приблизительно на 6,25%. Александр не стал исключением: его царствующей супругой стала очередная немка — Максимилиана Августа Гессен-Дармштадская. В России она взяла имя Мария Александровна и родила следующего наследника престола — Александра III.

Процент «русскости» Николая II

В жилах Александра III текло около 3% русской крови. Супругой царя стала принцесса-датчанка, перекрещенная в России в Марию Федоровну (при рождении носила имя Мария Фредерика София Дагмара). Она-то и произвела на свет будущего императора-мученика Николая II. Последний российский император был русским только на 1,5%.

На 50% — по матери — он был датчанином. Оставшиеся 48,5%, несомненно, немецко-прусские. Возможно, какие-то сотые доли процента принадлежат и прибалтийским народностям. Их император получил от той самой Марты Скавронской, национальность которой так и не установлена.

И он тоже женился на немке, произведя на свет принца Алексея, который погиб вместе с родными от пуль большевиков. Мальчик был «русским» меньше, чем на 1%. Так что можно предположить, что не случись в России революции, престол бы прочно закрепился за выходцами из Европы. При этом любого из перечисленных самодержцев мы почитаем за самого настоящего русского, отдавая дань его деяниям и преданности России.