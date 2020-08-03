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Мужчина в 53 года выглядит как 20-летний 

Lenta.ru 3 часа назад
Мужчина в 53 года выглядит как 20-летний
Фото: Lenta.ru
Житель Нидерландов рассказал, как ему удается выглядеть на 20 лет моложе своего настоящего возраста. Об этом пишет издание Unilad.
Эдсон Брандао (Edson Brandão) никогда не прибегал к пластической хирургии и считает секретом своей «вечной молодости» правильное питание, уход за кожей и позитивное мышление. «Людей часто шокирует, когда они узнают, что мне 53 года, — говорит он. — Они все думают, что мне 25».
Мужчина ежедневно посещает силовые тренировки, не ест сахар, консервированную и жареную пищу, не курит и не употребляет наркотики. «Сейчас я чувствую себя не хуже, чем когда мне не было и 30, — утверждает он. — Я ощущаю ту же энергию, что и прежде. Честно говоря, так хорошо я себя никогда не чувствовал».
Ранее жительница Лондона у которой есть 26-летняя дочь, раскрыла секрет подтянутого тела без целлюлита. 58-летняя владелица бренда нижнего белья Ализа Регер рассказала, что она ежедневно стоит по две минуты под ледяной водой, чтобы ускорить кровообращение и добиться упругости кожи.
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