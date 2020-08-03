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Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости 

Елизавета Назарова 2 часа назад
53-летний мужчина рассказал, почему он выглядит на 25
Фото: @edsonsecrets
Житель Нидерландов Эдсон Брандао в свои 53 года выглядит просто замечательно, окружающие дают ему не больше 25 лет. Мужчина поделился секретом своей вечной молодости.
Эдсон признается, что никогда не прибегал к пластической хирургии, а залогом хорошего состояния лица и тела считает правильное питание, уход за кожей и позитивное мышление.

«Людей часто шокирует, когда они узнают, что мне 53 года, — говорит он. — Они все думают, что мне 25».

Можно сказать, что мужчина придерживается довольно классической диеты: не ест сахар, консервы и жареную пищу. Конечно же, он не курит и ежедневно посещает силовые тренировки.
@edsonsecrets

«Сейчас я чувствую себя не хуже, чем когда мне не было и 30, — утверждает он. — Я ощущаю ту же энергию, что и прежде. Честно говоря, так хорошо я себя никогда не чувствовал».

Ранее "Рамблер" рассказывал, где по легенде в России находится источник молодости.
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