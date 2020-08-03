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Стали известны результаты сдавшей ЕГЭ учительницы 

Lenta.ru 2 часа назад
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева, которая решила провести эксперимент и сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вместе с учениками, получила 100 баллов. О ее результатах сообщает «Московский комсомолец».
Ранее Юмашева заявила, что экзамен оказался сложнее, чем она ожидала.

«Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно!» — говорила она.

По словам другой красноярской учительницы химии Елены Молчановой, ЕГЭ не должен быть простым, потому что это не просто контрольная работа, а вступительное испытание в вузы. «Если выпускник мотивирован на поступление в специализированный вуз, то и знания у него должны быть соответствующего уровня», — подчеркнула она. «Московский комсомолец» отмечает, что этот педагог уже четвертый год выпускает больше всего стобальников в городе, по сравнению с другими учителями.
Ранее россияне создали сразу несколько петиций с требованием признать недействительными результаты ЕГЭ по химии в связи с повышенной сложностью заданий. Автор одной из петиций, инженер-химик-технолог, отметил, что задания 2020 года рассчитаны на профессионалов, а не на выпускников. Создатель другой петиции также отметила, что задания были в три-четыре раза сложнее тех, что предлагались для проработки на сайтах по подготовке к экзамену. Многие дети, по ее словам, видели такие задания впервые.
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Люди , Видео , Московский комсомолец
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