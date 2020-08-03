О легендарном герое в черной маске, защитнике обездоленных и покорителе женских сердец снято несколько фильмов. Но мало кто знает, что у Зорро был реальный прототип. О том, кем был настоящий Зорро, рассказывает «Рамблер».

Уильям Лампорт родился в знатной дворянской семье в Ирландии в 1615 году, где счастливо прожил детство и юность. Получил хорошее домашнее образование, а затем отправился в Лондонский университет, где с успехом познавал не только новые знания, но и оттачивал мастерство покорителя женских сердец. Горячего молодого человека несколько раз вызывали на дуэли, после одной из них Лампорт, опасаясь серьезных последствий, был вынужден бежать из страны.

Уильям решил на корабле отправиться к берегам Нового Света. Судно оказалось пиратским и несколько лет Лампорт вел пиратскую жизнь, которая, надо отметить, пришлась ему весьма по душе. Через некоторое время, скопив достаточную сумму, Уильям решил «завязать» с опасным делом, купил себе документы на имя Хулио Ломбарде и под видом испанского идальго отправился в Испанию.

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Там Лампорт-Ломбарде познакомился с фаворитом короля графом-герцогом Оливаресом, который взял его под свое крыло. Для своего покровителя Лампорт выполнял различные поручения, включая и те, что характеризовались как преступные. В результате, вновь спасая свою жизнь после выполнения одного из таких поручений, Уильям (которого теперь звали Хулио) был вынужден снова спасаться бегством.

На этот раз Хулио Ломбарде (чтобы не путаться в именах, будем называть его так) обосновался в Мексике, где познакомился с индейцами, вошел в доверие к жрецам ацтеков и выучил их язык. Индейцы обучили Ломбарде тайнам врачевания и секретам астрологии, которые в то время в Европе считались черной магией.

За это Ломбарде в дальнейшем чуть не поплатился. О его увлечениях узнали представители инквизиции и обвинили в колдовстве. Удивительно, но Хулио избежал мгновенного исполнения приговора: 8 лет он провел в тюрьме, откуда потом сбежал с помощью знакомых индейцев.

После этого побега и начались приключения, которые станут легендой о Зорро. Говорили, что по ночам на улицах Мехико видели всадника в черной маске, который расклеивал на стены домов листовки, в которых обличал и высмеивал власть и инквизицию. Продолжал Ломбардо очаровывать и прекрасных дам, снискав еще и славу дон жуана.

Именно любовные похождения и погубили в конце концов неуловимого таинственного героя. Хулио застали в объятиях супруги вице-короля Мексики. И вновь Ломбардо избежал моментальной смертной казни: целых семь лет Хулио томился в тюрьме. Лишь в 1959 году суд инквизиции, наконец, признал его еретиком и приговорил к высшей мере наказания. Так закончилась жизнь Уильяма (Хулио) Лампорта (Ломбардо).

Индейцы же продолжали передавать из уст в уста легенду о всаднике в черной маске, которая со временем обрастала все новыми и новыми подробностями. А в 1919 году об этой истории узнал американец Джонстон Маккалли, написавший впоследствии книгу о приключениях таинственного Зорро.

Произведение Маккалли несколько раз экранизировали. Но о том, что у любимого героя есть реальный прототип, многие зрители до сих пор не знают, полагая, что любвеобильный герой в черной маске — всего лишь вымышленный персонаж.