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В фотографии Гагарина с иномаркой заподозрили фотошоп 

Lenta.ru 6 часов назад
В фотографии Гагарина с иномаркой заподозрили фотошоп
Фото: @ussrlife
Пользователи сети заподозрили фотошоп на снимке Юрия Гагарина с иномаркой. Фотографию, которая смутила юзеров, опубликовал Twitter-аккаунт «Жизнь в СССР!»
На цветном снимке, который в оригинале был черно-белым, Гагарин позирует рядом с французским автомобилем Matra. Одного из пользователей смутил цвет машины: по его мнению, в действительности она была серой, а не голубой.
«У второй справа женщины куда нога правая делась? Вы бы хоть качественную фальшивку выкладывали, а не этот фуфел», — возмутился Константин Бокучава и добавил, что считает подозрительным то, что Гагарин не отбрасывает тени. В ответе ему указали на то, что эта претензия безосновательна.

«Куда она падать должна, лол? Тень падает налево, вы возмущаетесь отсутствием тени под машиной что ли?» — написал @cripalani.

При этом некоторые посетовали на то, что подобные автомобили были недоступны жителям СССР. «А почему советская промышленность не выпускала такие машины? В достаточном для советских граждан количестве…» — отметил Максим Яковенко.
В конце июля пользователи Twitter поспорили из-за фотографии в аккаунте «Исторические Фото», на которой изображен Адольф Гитлер и штурмовая винтовка. Описание снимка в посте рассорило юзеров сети: одни посчитали формулировку некорректной, другие же, наоборот, согласились с подписью.
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Комментарии 2
Люди , Юрий Гагарин , Максим Яковенко
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