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Девушка девять дней просидела одна в лесу и выжила 

Lenta.ru 2 часа назад
Девушка девять дней просидела одна в лесу и выжила
Фото: Фото: из личного архива
Полиция США разыскала пропавшую девушку, которая девять дней просидела одна в лесу в штате Вашингтон на северо-западе страны и выжила. Об этом сообщает газета The Sun.
24 июля 18-летняя Джованна Фуда (Giovanna Fuda) уехала на машине из дома, не сказав родителям о своих планах. Последний раз ее видели возле кофейни города Индекс. Камера видеонаблюдения запечатлела ее на парковке возле заведения.
На следующий день ее автомобиль обнаружили на обочине магистрали, ведущей к Каскадным горам. Полиции не удалось выследить пропавшую по номеру телефона, поскольку либо ее устройство было выключено, либо девушка находилась вне зоны доступа.
Спустя девять дней, 1 августа, Джованну нашли в лесном ущелье. По словам полицейских, девушка выжила благодаря тому, что ела дикие ягоды и пила воду из ущелья.
Американку доставили в местную больницу на обследование, состояние ее здоровья стабильно. «Это редкий случай, произошло настоящее чудо», — утверждает сержант Райан Абботт (Ryan Abbott).
По версии полиции, Джованна потерялась, когда искала заправку. Следователи планируют допросить пострадавшую, когда та восстановится.
Ранее сообщалось о жителе австралийского города Кованьяма, который оказался один со сломанной машиной в бушах в 100 километрах от дома. Он четыре дня выживал на сорокаградусной жаре в одних шортах.
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