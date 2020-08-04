Как изменили Россию первые русские олигархи. 

Журнал «Forbes» публикует свои знаменитые «списки богатейших» с 1918 года — но интересно было бы взглянуть на такой список за 1818 или даже 1618 год.

Можно не сомневаться: россияне занимали бы в нем видное место. Покорение Сибири, победа в Северной войне, бефстроганов, чай с медом и Третьяковская галерея — за счет русских олигархов далекого прошлого.

Аника Федорович Строганов

Место и время: Северный Урал, XVI век На чем разбогател: добыча и поставки соли

Как-то в конце XV века новгородский купец Федор Строганов обосновался на Вычегде близ Великого Устюга, а его сын Аника в 1515 году там завел солеварню. Соль, а вернее рапу, в те времена качали из скважин подобно нефти и выпаривали на огромных сковородах — работа черная, но необходимая. К 1558 году Аника преуспел настолько, что Иван Грозный даровал ему огромные угодья на Каме, где тогда уже процветал первый в России индустриальный гигант Соликамск. Аника стал богаче самого царя, и когда его владения пограбили татары — решил не церемониться: вызвал с Волги самых лютых головорезов да самого лихого атамана, вооружил и отправил в Сибирь разбираться. Атамана того звали Ермак, и когда весть о его походе дошла до царя, совсем не хотевшего новой войны, остановить покорение Сибири было уже невозможно.

Строгановы же и после Аники оставались богатейшими людьми России, этакими аристократами-от-промышленности, владельцами промыслов, гостиных дворов, торговых путей. В XVIII веке они получили дворянство. Увлечением Строгановых-баронов стал поиск талантов среди своих крепостных: одной из таких «находок» стал Андрей Воронихин, выучившийся в Петербурге и построивший там же Казанский собор. Сергей Строганов в 1825 году открыл художественную школу, куда принимали даже крестьянских детей — и кто теперь не знает «Строгановки»? В XVII веке Строгановы создали свой иконописный стиль, а в XVIII — архитектурный, в котором построено всего 6 церквей, но их не спутать ни с чем. И даже «бефстроганов» называется так не случайно: один из Строгановых подавал это блюдо гостям в своем одесском салоне.

Что осталось России в наследство:

Вся Сибирь. Архитектурные ансамбли Усолья и Ильинского (Пермский край) — «столиц» Строгановской империи. Церкви в стиле «строгановского барокко» в Сольвычегодске, Устюжне, Нижнем Новгороде, Троице-Сергиевой Лавре. Иконы «строгановской школы» во многих храмах и музеях. Строгановский дворец и Казанский собор на Невском проспекте. Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова. Бефстроганов — одно из популярнейших блюд русской кухни.

Никита Демидович и Акинфий Никитич Демидовы

Место и время: Тула и Средний Урал, XVIII век На чем разбогатели: черная металлургия

В конце XVII века Петр I частенько бывал в Туле — ведь он собирался воевать с непобедимой Швецией, а в Туле делалось оружие. Там он сдружился с оружейником Никитой Демидычем Антуфьевым, назначил его главным по металлу и отправил на Урал, где Никита основал в 1701 году Невьянский завод. Швеция тогда производила почти половину металла в Европе — а Россия к 1720-м стала производить еще больше. На Урале выросли десятки заводов, самых больших и современных в тогдашнем мире, туда пришли другие купцы и государство, а Никита получил дворянство и фамилию Демидов. Еще больше преуспел его сын Акинфий, и весь XVIII век Россия оставалась мировым лидером по производству железа и соответственно — обладала сильнейшей армией. На уральских заводах трудились крепостные, машины работали от водяных колес, металл вывозился по рекам. Часть Демидовых подалась в классическую аристократию: так, Григорий Демидов развел в Соликамске первый в России ботанический сад, а Николай Демидов стал еще и итальянским графом Сан-Донато.

Что осталось России в наследство:

Победа в Северной войне, Петербург и Балтийское море. Горнозаводской Урал — главный промышленный район СССР и России. Рудный Алтай — главный в Российской империи поставщик серебра, «предок» угольного Кузбасса. Невьянск — «столица» Демидовской империи. В Невьянской наклонной башне впервые в мире применены арматура, громоотвод и фермовая кровля. Нижний Тагил — все триста лет своей истории он индустриальный гигант, где братья Черепановы построили первый русский паровоз. Николо-Зарецкая церковь в Туле — фамильный некрополь Демидовых. Ботанический сад в Соликамске — первый в России, создавался по консультациям Карла Линнея.

Василий Алексеевич Перлов

Место и время: Москва, XIX век На чем разбогател: импорт чая

Почему по-русски говорится «чай», а по-английски — «ти»? Англичане в Китай проникли с юга, а русские — с севера, и так различалось на разных концах Поднебесной произношение одного и того же иероглифа. Помимо Великого Шелкового пути, был и Великий Чайный путь, который с XVII века пролегал через Сибирь, после пограничной Кяхты совпадая с Сибирским трактом. И не случайно Кяхту называли когда-то «городом миллионеров» — торговля чаем была очень прибыльной, и несмотря на дороговизну, чай в России полюбили еще до Петра I. На чаеторговле разбогатели многие купцы — как, например, Грибушины в Кунгуре. Но на совсем другой уровень вывели чайное дело московские купцы Перловы: основатель династии мещанин Иван Михайлович в 1797 году вступил в купеческую гильдию, его сын Алексей в 1807 году открыл первую чайную лавку, и наконец в 1860-е Василий Перлов основал Товарищество чайной торговли, разросшееся в настоящую империю. Он имел десятки магазинов по всей стране, построил знаменитый Чайный домик на Мясницкой, но главное — наладив импорт по морю и вовремя уцепившись за железные дороги, он сделал чай доступным для всех слоев населения, включая крестьян.

Что осталось России в наследство:

Чайная культура, ставшая неотъемлемой частью русской повседневности. Как следствие — русский самовар и русский фарфор. Чайный домик на Мясницкой — одно из красивейших зданий Москвы.

Место и время: Санкт-Петербург, XIX век На чем разбогател: металлургия и тяжелое машиностроение

Как без Эрмитажа и Исаакия, Петербург нельзя представить без Путиловского (Кировского) завода. Крупнейший завод Российской империи, образцовый пролетарский «Молох», откуда начались две из трех русских революций. А началось все с того, что в Крымскую войну талантливый инженер Николай Путилов был представлен Николаю I и получил от него почти невозможный заказ: построить к следующей навигации на петербургских верфях флот винтовых пароходов. Таких кораблей у России тогда не было, а единственный возможный «учитель» — Британия — громил Россию в пух и прах в Крыму. Но Путилов совершил чудо похлеще советской атомной бомбы: когда на Балтике сошел лед, Россия уже имела 64 канонерских лодки и 14 корветов. После войны инженер подался в бизнес, модернизировал несколько заводов в Финляндии и Петербурге и в 1868 году основал свой завод на окраине столицы. Он вывел русскую металлургию на иной уровень, сократив импорт стали, сплавов, рельсов и тяжелых машин в разы. Его завод строил станки, корабли, пушки, паровозы, вагоны. Последним его проектом стал новый петербургский порт на Гутуевском острове, до завершения которого он не дожил. Наследники Путилова были не столь мудры и не заметили, как на заводе с 35 тыс. рабочих назрела революционная ситуация.

Что осталось России в наследство:

Кировский завод и Северная верфь в Петербурге. Петербургский Морской порт в его нынешнем виде. Революция 1905 года и Февральская революция 1917 года.

Место и время: Москва, XIX век На чем разбогател: текстильная промышленность

Эту историю все знают из школьной программы: богатый московский купец с несчастливой семейной судьбой коллекционировал русское искусство, в те времена мало кому интересное, и коллекцию собрал такую, что построил собственную галерею. Ну а «Третьяковка» — пожалуй, самый известный теперь российский музей. В Московской губернии XIX века сложилась особая порода богачей: все как на подбор — из старых купцов, а то и разбогатевших крестьян; половина — старообрядцы; все владели текстильными фабриками; многие — меценатствовали, и не менее известны тут Савва Мамонтов с его творческими вечерами в Абрамцево, династия Морозовых, другой коллекционер живописи (правда, не русской) Сергей Щукин и другие. Скорее всего, дело в том, что пришли они в высший свет прямиком из народа.

Что осталось России в наследство:

Третьяковская галерея. Многочисленные старинные фабрики Москвы и Подмосковья.

Людвиг Эммануилович, Роберт Эммануилович и Альфред Эммануилович Нобели

Место и время: Баку, XIX век На чем разбогатели: производство взрывчатки, добыча нефти

Нобели — персонажи не совсем «русские»: в Петербург эта семейка приехала из Швеции. Но они изменили Россию, да и весь мир через нее: ведь главным бизнесом Нобелей стала нефть. О нефти люди знали давно, добывали в колодцах, но толком и не знали, что с этой гадостью делать, и жгли ее в печах, как дрова.

Маховик нефтяной эпохи начал набирать обороты в XIX веке — в Америке, в австрийской Галиции и на российском Кавказе: так, в 1823 году в Моздоке построен первый в мире нефтеперегонный завод, а в 1847 году близ Баку пробурена первая в мире скважина. Нобели, разбогатевшие на производстве оружия и взрывчатки, пришли в Баку в 1873 году — тогда бакинские промыслы отставали от австрийских и американских из-за своей труднодоступности. Чтобы конкурировать с американцами на равных, Нобелям пришлось максимально оптимизировать процесс, и в Баку в 1877—78 годах одно за другим стали впервые в мире появляться атрибуты современности: танкер «Зароастр» (1877), нефтепровод и нефтехранилище (1878), теплоход «Вандал» (1902). Керосина нобелевские нефтезаводы делали столько, что он стал товаром широкого потребления. Даром небес для Нобелей стало изобретение немецкого дизеля, серийное производство которого они наладили в Петербурге. «Бранобель» («Товарищество нефтяного производства братьев Нобель ») мало чем отличался от нефтяных компаний современности и привел мир в новую — нефтяную — эпоху. Альфреда Нобеля же замучила совесть за изобретенный в 1868 году динамит, и он завещал свое грандиозное состояние как фонд для «премии мира», что вручается в Стокгольме каждый год и поныне.

Что осталось России и миру в наследство:

Нефтяная эпоха со всеми ее плюсами, минусами и особенностями Трубопроводы, нефтехранилища, танкеры. Теплоходы и дизель-электроходы. Промышленная (а не потребительская) теплоэлектроэнергетика. Динамит (изобретение Альфреда Нобеля, 1868) Нобелевская премия — 12% своего капитала она обязана «Бранобелю»

Александр Федорович и Николай Александрович Второвы

Место и время: Сибирь, рубеж XIX—XX веков

На чем разбогатели: сфера услуг

В 1862 году в купеческий Иркутск приехал костромской мужик Второв, и почти сразу вдруг обзавелся неплохим капиталом: одни говорят — удачно женился, другие — кого-то ограбил или обыграл в карты. На эти деньги он открыл магазин и стал поставлять в Иркутск промтовары с Нижегородской ярмарки. Ничто не предвещало того, что из этого вырастет крупнейшее состояние в царской России — около $660 млн по нынешнему курсу к началу 1910-х. Но Второв создал такой атрибут современности, как сетевой супермаркет: под общим брендом «пассаж Второва» в десятках сибирских, а затем и не только сибирских городов появились огромные, оснащенные по последнему слову техники магазины с единым устройством, ассортиментом и ценами.

Следующий шаг — создание сети отелей «Европа», опять же сделанных под единый стандарт. Подумав еще немного, Второв решил продвигать бизнес в глубинке — и вот уже готов проект магазина с постоялым двором для сел. От торговли Второв перешел к промышленности, основав в Подмосковье завод с футуристическим названием «Электросталь» и скупая металлургические и химические заводы едва ли не оптом. И его сын Николай, основавший первый в России бизнес-центр (Деловой двор), скорее всего, приумножил бы капиталы отца, но случилась революция. Богатейший человек России был застрелен неизвестным в своем кабинете, а его похороны благословил лично Ленин как «последнее собрание буржуазии».

Что осталось России в наследство:

Супермаркеты, бизнес-центры и сетевые заведения. Десятки «пассажей Второва», которые во многих городах являются самыми красивыми зданиями. Деловой двор на Китай-городе.