Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией

Не многие знают, что в России до сих пор существует список запрещенных для женщин профессий. Целых 486 позиций находились под запретом, хотя среди них были вполне обычные работы вроде машиниста электропоезда, слесаря автомобилей, водителя автобуса и т. д.

В начале июля стало известно, что Минтруд предложил сократить перечень до 98 позиций. Позже появилась новость о том, что первая в России девушка — машинист локомотива вскоре получит диплом и приступит к работе. «Рамблер» выяснил, что препятствовало получению профессии и почему запреты неожиданно сняли.

В военное время женщин можно было встретить на самых разных работах, но по ее завершению в «запретный перечень» внесли те профессии, которые негативно влияли на репродуктивное здоровье женщин, требовали быстроты реакции или большой физической силы.

При этом далеко не все женщины заинтересованы в продолжении рода, а невозможность устроиться на высокооплачиваемую должность лишает их права на равенство труда и независимости.

Также известны случаи, когда девушки «нелегально» устраивались на запрещенные работы. Просто потому что официальный запрет не учитывает реальных способностей женщин, многих из которых не пугает тяжелый труд.

«С каждым годом женщин-дальнобойщиц становится все больше. У нас есть чат, который объединил людей со всей России. Нас там 30 человек. Эти девушки, женщины ежедневно работают», — рассказывает Екатерина Миронова.

Обновленный перечень запрещенных профессий подразумевает, что женщины смогут официально становиться дальнобойщиками, членами палубной команды, машинистами электропоезда, рыбаками прибрежного лова, трактористами и т.д.

MOS.RU

Одной из первых таких женщин с официально «неженской профессией» стала Софья Дорофеева. Девушка всю жизнь планировала стать художником: рисовала бесконечные дороги и поезда, за рулем которых то и дело появлялась некая героиня.

В какой-то момент Софья решила воплотить картину в жизнь и пошла учиться на машиниста. Несмотря на то, что девушка не причисляет себя к активисткам, для многих она стала символом равноправия труда.

Но запрет на некоторый тип профессий все еще существует. Он распространяется на позиции рабочих, специалистов и руководителей химических и металлообрабатывающих заводов при условии доступа к веществам, опасным для репродуктивного здоровья женщины. Женщины также не смогут добывать нефть, работать авиационными механиками, тушить пожары и прочее.

Хотя далеко не все из них согласны и с этими запретами.