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Что стало с человеком, который не ел 382 дня 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Как человек прожил без еды 382 дня
Фото: wikipedia.org
В 1965 году 27-летний Ангус Барбьери поступил в больницу Мэрифилд в Данди (Шотландия) из-за проблем с лишним весом — на тот момент он весил 207 килограммов. Ради похудения молодой человек решил отказаться от еды, но при условии, что за ним будут наблюдать доктора. «Рамблер» расскажет, как Ангусу удалось прожить так долго без пищи.
Изначально Барбьери планировал голодать всего 40 дней. Но его организм так хорошо переносил отказ от пищи, что молодой человек решил продолжить эксперимент, чтобы достичь своего идеального веса.
Ежедневный рацион Ангуса состоял из воды, кофе, чая и минеральной воды. Кроме того, он принимал дрожжи и витаминные добавки, в частности витамин С. С 92-го дня врачи назначили ему прием таблеток калия, а с 345-го дня — соль.
Удивительно, но единственное, что отмечали доктора — это пониженный уровень глюкозы в крови парня. Но это здоровая реакция организма на отсутствие пищи. Странно, что никаких других отклонений в показателях у него не было.
Молодой человек чувствовал себя настолько хорошо, что врачи согласились отпустить его из больницы домой. Поэтому Барбьери лишь изредка приходил в госпиталь, чтобы сдавать необходимые анализы.
За 382 дня он похудел на 125 килограммов. Его вес к концу эксперимента составлял 82 килограмма. Более того, Ангусу удалось сохранить вес до конца своих дней. За оставшиеся 24 года жизни он набрал всего 7 килограммов.
Ангус стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, попав в нее за самое длительное голодание.
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