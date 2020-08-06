Леонид Хрущев: был ли сын генсека предателем Родины

Первая жена главы СССР Никиты Хрущева умерла от тифа, но успела родить мужу дочь Юлию и сына Леонида . Дочь вышла замуж за Виктора Гонтарева, директора Киевской оперы и умерла в 1981 году. Леонид стал военным летчиком, пошел добровольцем в армию еще во время советско-финской войны.

В 1943 г. он был уже старшим лейтенантом гвардии, летчиком-истребителем. В марте он отправился на боевое задание, с которого не вернулся. В апреле Сталин приказал считать его погибшим. Был издан указ о награждении храброго офицера орденом Отечественной войны первой степени.

Но через несколько лет после начала кампании Никиты Хрущева против культа личности Сталина поползли слухи о том, что Леонид Хрущев вовсе не был героем.

Смерть в бою

Официальная версия гибели Леонида Хрущева изложена в его личном деле. Боевой офицер, уже в ноябре 1941 г. представленный к награждению орденом Боевого Красного Знамени, с 19 декабря 1942 г. командовал звеном в 18-м гвардейском истребительном полку.

11 марта следующего года его самолет был сбит в районе города Жиздра. Тогда это была Смоленская, а сейчас – Калужская область.

Командир эскадрильи написал в рапорте: «Два наших самолета (ведущий гвардии старший лейтенант Заморин и ведомый гвардии старший лейтенант Хрущев) были атакованы двумя "Фокке-Вульфами 190". Завязался воздушный бой на высоте примерно 2500 метров - пара на пару». Немецкий самолет вел огонь по самолету Хрущева. Заморин начал стрелять по врагу из пулемета:

«Немец, увидев свое невыгодное положение, отвалил от Хрущева и, атакуемый Замориным, пошел на юг. Когда Заморин вернулся, он не обнаружил Хрущева. Вдали шли наши самолеты, Заморин решил, что Хрущев среди них, и присоединился к общему строю».

Однако Хрущев в строй не вернулся. Поиски тела или обломков самолета также результатов не дали. Родителям пришло скорбное письмо. Командующий 1-й воздушной армии Худяков писал: «Обстоятельства, при которых он не возвратился, и прошедший с того времени срок заставляют нас сделать скорбный вывод, что Ваш сын пал смертью храбрых в воздушном бою».

Позднее то, что падения самолета никто не видел, а обломков не нашли, послужило предметом многих домыслов. Однако во время войны счет истребителей, прошедших по графе «не вернулись с задания» шел на тысячи. Самолеты часто были некачественными, собранными в сложных условиях, а летчики из эскадрильи сосредотачивались на управлении своим самолетом и не успевали заметить, что происходит вокруг. Согласно докладу Заморина самолет Хрущева вошел в штопор. Но у него была возможность использовать парашют, а при удачном стечении обстоятельств – вывести самолет из штопора. Эти формулировки позже дали пищу для многих версий.

Расстрелян за преступления

В 1941 г. Леонид Хрущев был ранен в бою. Он смог дотянуть до нейтральной полосы и посадить самолет. За это его представили к награде. Он поехал в Москву ее получать. Там на вечеринке он, по слухам, будучи пьяным, убил офицера. По другой версии, убийство произошло еще в Куйбышеве, где Леонид лечился в госпитале. Хрущев якобы убил одного из приятелей-циркачей.

Авторы подобных версий пишут о том, что сложные взаимоотношения с законом у Леонида Хрущева были еще в 30-е годы. Якобы он когда-то связался с киевскими бандитами. Например, контрразведчик Вадим Удилов писал:

«Еще до войны он связался в Киеве с бандитами. Их поймали и по приговору суда расстреляли, а сынок Никиты Сергеевича, первого секретаря ЦК Компартии Украины, «чудом» избежал наказания».

Серго Берия и вовсе намекал, что Леонид успел отсидеть за связь с бандой десять лет, при том что никаких свидетельств этого не существует.

Однако в комсомольской характеристике за 1940 г. самыми страшными проступками Леонида Хрущева были «недисциплинированность и пьянка» (1937) и «задолженность по членским взносам» (1940).

За убийство на пьянке Леонида Хрущева хотели отправить под трибунал, но, как пишут сторонники версии, Никита Хрущев валялся в ногах у Сталина и умолял пощадить сына. Здесь вновь начинаются расхождения. По одной версии, Сталин пощадил молодого Хрущева и отправил его на фронт, а по другой, – отказался помиловать. Автор второй версии генерал КГБ Докучаев.

«Сталину сообщили, что сын Хрущёва Леонид, военный лётчик, совершил тяжкое преступление, за которое полагается высшая мера наказания. Хрущёв заплакал, а потом стал рыдать. Мол, сын виноват, пусть его сурово накажут, только не расстреливают... Сталин сказал: в сложившемся положении я ничем помочь не могу», - отмечал Докучаев.

Расстрелян за измену Родине

Не менее громкая версия вызвана к жизни осторожным отчетом Заморина. Полагают, что Леонид Хрущев смог посадить самолет, но попал в плен. Дальше история становится почти детективной. Сталин якобы приказал выкрасть сына Хрущева, чтобы тот не рассказал врагу ценные сведения о жизни кремлевской элиты. «Выкрадывать» было поручено знаменитому Павлу Судоплатову

Были собраны документы, подтверждающие предательство, а трибунал Московского военного округа приговорил Леонида Хрущева к расстрелу. Однако подтверждающих документов в архивах учреждений не найдено.

Сам Судоплатов прямо заявлял, что в операции по «похищению» Леонида Хрущева не участвовал, более того, «лично Сталиным было принято решение считать Леонида Хрущева погибшим при выполнении боевого задания, а не пропавшим без вести. В тех условиях это имело важное значение для политической карьеры Н. С. Хрущева, исключало возможность компрометации одного из членов советского руководства данным эпизодом».

По другим версиям, в плену Леонид Хрущев перешел на сторону немцев. И его не выкрадывали, а обменяли на немецкого военнопленного.

Сторонник этой версии Н. Хотимский писал: «Обмен состоялся, но как установили работники КГБ, когда Леонид Хрущев находился в фильтрационном лагере, в плену он вел себя плохо. По совокупности совершенных преступлений Л. Н. Хрущев военным трибуналом был осужден и приговорен к расстрелу».

Сторонники версии расстрела полагают, что борьба с культом личности Сталина была со стороны Хрущева местью за сына.

Как сообщил сын Леонида Хрущева, поисковые отряды сделали важную находку:

«Брянские поисковики обнаружили обломки самолета, идентичного тому, на котором летал отец, приблизительно на месте его последнего боя. Найдены и останки летчика, вернее, его обмундирования. Они соответствуют официальному списку предметов одежды, в которой был в последнем полете Леонид Хрущев».