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Водитель во время обгона разнес АЗС 

Елена Красовская 6 часов назад
На видео попал горе-автомобилист, который в попытке обогнать ехавшую перед ним легковую машину, снёс две колонки на АЗС. Кадры сделала камера видеонаблюдения, установленная на заправке. На них видно, что водитель начал манёвр, но не рассчитал расстояние. В результате он съехал сначала на обочину, а потом на полной скорости врезался в одну колонку, а секунду спустя — в другую. Обе колонки тут же загорелись, но, к счастью, никто не пострадал.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с человеком, который не ел 382 дня.
Люди , Видео
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