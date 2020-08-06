Водитель во время обгона разнес АЗС 

На видео попал горе-автомобилист, который в попытке обогнать ехавшую перед ним легковую машину, снёс две колонки на АЗС. Кадры сделала камера видеонаблюдения, установленная на заправке. На них видно, что водитель начал манёвр, но не рассчитал расстояние. В результате он съехал сначала на обочину, а потом на полной скорости врезался в одну колонку, а секунду спустя — в другую. Обе колонки тут же загорелись, но, к счастью, никто не пострадал.

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