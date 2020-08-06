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Отслуживший 15 лет российский военный стал маникюрщиком и прославился в сети 

Lenta.ru 3 часа назад
Российский военный стал маникюрщиком и прославился
Фото: Lenta.ru
Россиянин отслужил 15 лет, бросил карьеру в армии и стал востребованным мастером маникюра. Видеоролики о своей работе он публикует на платформе TikTok.
Житель Южно-Сахалинска Антон Кузьмин оставил работу в звании старшего лейтенанта. Сперва мужчина, который также является мастером спорта по бодибилдингу, стал персональным тренером, однако затем он выбрал новую профессию в салоне красоты.
Кузьмин окончил курсы ногтевого сервиса и получил соответсвующий сертификат. Результатами своей роботы он начал делиться в социальных сетях и вскоре прославился: в настоящий момент в TikTok на него подписаны 380 тысяч человек, в Instagram — 18 тысяч.
В размещенных роликах видно, что на прием к мастеру приходят и женщины, и мужчины.
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Люди , Антон Кузьмин
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