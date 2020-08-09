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Каким был мультипликатор Уолт Дисней на самом деле 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Каким был мультипликатор Уолт Дисней на самом деле
Фото: wikipedia.org
Многие популярные мультфильмы, которые так любят и дети, и взрослые, были созданы на студии Уолта Диснея. Однако далеко не все знают, каким на самом деле был Уолтер Элайас Дисней. «Рамблер» расскажет о жизни великого мультипликатора подробнее.
Уолтер Дисней родился пятого декабря 1901 года в Чикаго. У него было три старших брата и младшая сестра. Отец семейства страдал пограничным расстройством личности, из-за чего мог без повода наказать и отругать детей. Это наложило отпечаток на характер: во многих его мультфильмах нет счастливых семей.
С 14 лет Уолтер подрабатывал разносчиком газет. А во время войны водил санитарные машины «Красного креста» во Франции.
В 1920 году Дисней стал работать в рекламном агентстве, а затем открыл собственную маленькую студию Laugh-O-Grams. Однако его дело вскоре прогорело. В 1923 году Дисней вновь решил попытать счастье: он создал новую студию, которая позже стала известна на весь мир.
По словам сотрудников, Уолтер не был примерным руководителем. Он всеми силами стремился не повышать им зарплату и запрещал вступать в рабочие профсоюзы. А зачинщиков забастовок Дисней увольнял без раздумий. Уолтер также считал, что женщины не способны совершать творческие подвиги в его компании, поэтому с неохотой нанимал их на работу.
Один из сотрудников рассказал историю, как в 1936 году, на 35-летие Уолтера, подчиненные нарисовали мультфильм с Микки-Маусом. В нем они обыграли ситуацию с зарплатой и забастовками. Дисней сначала стал аплодировать, а затем спросил, кто автор затеи, и прилюдно его уволил.
На скверный характер также жаловалась жена Уолтера — Лилиан Боундс. Пара восемь лет безуспешно пыталась завести ребенка. Дисней очень переживал из-за этого и вымещал гнев на супруге, которая пережила несколько выкидышей. В 1933 году у пары наконец родилась дочь, которая позже стала заниматься многими делами студии. Еще через четыре года семья Дисней удочерила ребенка.
Со временем Уолтер пристрастился к алкоголю, а в 1966 году у Диснея диагностировали рак легких. 15 декабря того же года мультипликатор умер в собственном доме в Лос-Анджелесе.
Комментарии
Люди , Уолт Дисней , Международный комитет Красного Креста
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