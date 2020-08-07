Девятилетний сын не дал отцу утонуть и прославился

Отдых на пляже Санта-Роза обернулся травмами для семьи Уильямсов. Отец спрыгнул в воду, но не проверил, хватит ли глубины для маневра. Джош Уильямс сломал шею, но кроме сына рядом никого не оказалось.

«Все, что я помню, — как он сказал, что сломал шею и что ему страшно», — рассказал Эйзи.

Джош лежал на животе и не мог перевернуться. Несмотря на разницу в 45 килограммов между ними, Эйзи удалось перевернуть мужчину, чтобы тот не утонул. Затем сыну пришлось медленно тащить отца до берега и звать на помощь прохожих.

Полученные травмы оказались не опасны для жизни. Тем не менее у него все еще не полностью восстановилась чувствительность рук и ног.

Эйзи никогда всерьез не занимался плаванием и ничего не знал о спасательных операциях, но признался, что каждый раз отсчитывает, сколько времени человек провел под водой. В случае опасности, малыш готов отправиться на помощь.