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«Однажды мы набрали в мусоре продуктов на 600 евро» 

Lenta.ru 7 часов назад
«Однажды мы набрали в мусоре продуктов на 600 евро»
Фото: Lenta.ru
Александра уехала учиться в Австрию из Санкт-Петербурга через полгода после окончания школы. Череда случайностей привела к тому, что она начала учить корейский язык, а через пять лет и вовсе уехала в Китай. В рамках цикла материалов о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» публикует ее историю об учебе в Вене.
Я родом из Санкт-Петербурга, хотя уже давно там не живу. В Австрию я отправилась через полгода после окончания школы, как только удалось собрать все необходимые документы. Я хотела учиться за границей и рассматривала разные варианты — в основном США и Великобританию. Тогда я мечтала учиться в Оксфорде, но когда посмотрела на цены — поняла, что это не для меня. Подумывала и об Азии, но тогда я не очень разбиралась в этом регионе и ничего толком не выбрала.
Свою роль сыграла и мама — она отказывалась далеко меня отпускать, а Америка ей казалось чем-то слишком далеким, да и разница во времени с ней впечатляющая. Так что в итоге выбор пал на Австрию.

Адаптация

Когда я приехала в Австрию, немецкий я знала не слишком хорошо. Я очень благодарна своему репетитору, у которой взяла несколько занятий до отъезда, — она с первого дня говорила со мной только по-немецки, это очень помогло мне на месте. По прибытии я, конечно, записалась на курсы языка. Разумеется, преподавание велось на немецком — на английском и уж тем более на русском ничего не объясняли. Главное в изучении языка — не бояться и не сдаваться.
Первое время я старалась со всеми говорить на немецком, из-за этого полетел мой английский. Было забавно: при первой встрече с человеком я ему рассказывала о себе все, что мне позволял словарный запас. При второй получалось уже подробнее, и так далее.

Австрийцы неплохо относятся к иностранцам: оно и понятно, к ним едет много людей. С беженцами, правда, другая история — их не слишком жалуют, особенно жители Вены и ближайших пригородов. Почему-то беженцев направляют именно туда, и из-за этого жизнь в городе становится опаснее. Это не нравится местным, все-таки они переехали в пригороды в поисках спокойной жизни

В университете я изучала корейский и китайский язык, потом еще дополнительно японский. Вообще-то факультет, на котором я изначально собиралась учиться, назывался «Театр, медиа и кино». Но так получилось, что сначала я была вольнослушателем — меня не было в списках студентов. Я ходила на лекции, и мне показалось, что это не учеба, а какая-то вода.
Это мне не понравилось, и я начала шерстить список факультетов нашего университета, а их у нас много. Меня привлек факультет Восточной Азии — там изучали синологию, японологию, корееведение… К своему стыду, я тогда даже не знала, что синология связана с Китаем, сначала подумала, что это точная наука. И только уже позже, проходя мимо их кафедры, поняла, в чем дело.

Цены и город

Нельзя сказать, что в Австрии все образование дешевое. Например, там есть американские университеты, стоимость обучения в которых составляет 10 тысяч евро в год или в семестр. Это много. А если говорить, например, о государственном Венском университете, в котором я училась, то там цены разные — все зависит от того, из какой ты страны.

Если ты из Европы, то платишь только 18 евро за семестр. А если из России, то должен платить 750 евро за семестр. Цены, конечно, несопоставимы с британскими

Сначала я жила в общежитии, но оно было довольно дорогое, как выяснилось, снять жилье можно было дешевле раза в два.
В Вене очень приятная атмосфера: время течет медленно, никто никуда не спешит, нет толп людей. В городе высокий уровень жизни: чисто, все соблюдают правила дорожного движения, все спокойно и прекрасно. Конечно, это справедливо не для всех районов города, есть места, где, прямо скажем, опасненько. В целом Австрия — очень хорошее место для пожилых людей, у которых очень много денег. Встретить и провести в Вене и пригородах старость, мне кажется, идеально.
Австрийцы много гуляют в парках, постоянно выезжают в горы, куда легко добираться на скоростном поезде, и все очень облагорожено: удобные пешеходные маршруты, места для скалолазов, спуски для тех, кто любит горные лыжи.

Парни-цветочки

Проблем в отношении к российским студентам я не заметила, но у многих отзывали визы или придирались к документам. То есть человек уже поступил в университет, приехал, а его просят предоставить какие-то новые бумаги. Он всеми правдами и неправдами достает этот документ, заверенный во всех возможных инстанциях, а его снова не принимают. Мне сложно сказать, поступали ли так только с россиянами — я общалась в основном с украинскими и российскими студентами, так что о других случаях просто могла не слышать.
Когда я приехала, наивно думала, что у меня появится куча местных друзей, но в итоге с австрийцами я особо не общалась. Как я уже говорила, подружилась с русскими и украинцами. Исключение было только одно, но оно не очень считается: у меня появилась подруга — китаянка, которая родилась в Австрии.
Австрийцы совсем по-другому общаются, у них другие ценности. Парни там, конечно, какие-то цветочки, а многие девушки и женщины очень сильные и маскулинные. Даже если ты понравилась кому-то, и он постоянно смотрит на тебя, он не подходит, потому что там женщины сами подходят. А я как-то привыкла, что в России по-другому, и сама тоже не подхожу. Вот такие сложности.

Яблочный пирог и дешевое вино

Мое любимое австрийское блюдо — яблочный пирог, или Apfelkuchen. Не стоит путать его с шарлоткой: у нас большинство хозяек выкладывает яблоки на дно формы и заливает их тестом. Там же повара кладут тесто на дно, а сверху кладут яблоки.
Некоторое время я жила с местными веганами, и они мне показали много простых рецептов выпечки. Больше всего мне понравилось, что в ней мало ингредиентов, не то что у нас, когда ради пирога надо купить кучу всего. К слову, из-за своих соседей я почти перестала есть мясо: они скидывались и готовили очень вкусно, так что вскоре я к ним присоединилась. К тому же мясо в Австрии очень дорогое.
Австрийцы любят выпить. Связано это с тем, что в стране очень хорошие и недорогие местные вина. За три евро можно купить бутылку прекрасного вина. Местные обожают ходить в бары, пить кофе в пекарнях, общаться там же за чашечкой кофе.

Продукты из помоек

Австрия в хорошем смысле повернута на сортировке мусора. У нас в квартире было очень много урн: отдельно для пластика, для бумаги, для железных банок, для стекла — цветного и прозрачного, для органических отходов, для батареек.

Если хочешь выбросить мебель, надо везти ее на специальную свалку. Если выкидываешь компьютер — в одно место отвозишь системный блок, а монитор — в другое. Здесь очень за этим следят

Есть, конечно, где-то люди, которые не очень озабочены этим, но там, где я жила, все было очень строго в этом плане. Мусор действительно перерабатывают, часть уходит на производство тепловой энергии на знаменитом мусороперерабатывающем заводе Шпиттелау, одной из достопримечательностей столицы.
Есть еще такое явление, как дампстер-дайвинг. Вечером, когда магазины закрываются, все продукты с истекшим сроком годности отправляются в их собственные мусорки. В Австрии строго следят за свежестью товаров, поэтому в мусор идет не только что-то совсем протухшее, а, например, йогурт, у которого срок годности истек в тот же день.
Поэтому появилось движение дампстеров — людей, которые туда приходят, роются в мусоре и берут продукты: ультрапастеризованное молоко, которое на самом деле можно пить еще неделю, или мясо, или еще что-то. И это не бомжи: мне было интересно, что это за люди, я познакомилась с некоторыми. Кто-то из них работает в школе, например.

Многие дампстеры идут к мусоркам не ради выгоды, а исходя из идеи, что продукты не должны пропадать. К тому же магазины не сортируют мусор, а дампстеры потом разложат все по контейнерам — пластик к пластику, картон к картону… Я слышала, что дампстер-дайвингом хотя бы раз занимались 35 процентов местных жителей

При этом доступ к мусорке тоже стоит денег. Однажды мы с подругами попробовали: купили ключ к магазинной помойке за 30 евро у какого-то человека на Facebook, а продуктов в итоге набрали на 600, я проверила по сайту магазина. Конечно, сначала я морщилась, когда меня позвали, но на месте оценила, насколько это удобно. Все дампстеры очень милые и помогают друг другу, какие-то мальчики нам помогали достать труднодоступные продукты. Было довольно весело.

Католическая страна

Главные праздники в Австрии — это Пасха и Рождество. На Рождество очень длинные каникулы в институтах и школах — около трех недель. На Пасху тоже две недели каникул. Еще очень много религиозных праздников, связанных с разными святыми, но я их, если честно, не запомнила.
Вообще, Австрия — католическая страна, и это заметно. Как-то раз моя подруга осталась на ночь у своего парня, который снимал комнату в общежитии при католическом учебном заведении. Причем он там не учился, просто подселился к другу. Так вот, спустя неделю, когда тот парень пошел стирать вещи, к нему пристал пастор и сказал что-то типа: «Покайся». Моему соседу, австрийцу, постоянно приходили письма из католической церкви, хотя он никак не проявлял себя как верующий человек и никогда не ходил в церковь.
У австрийцев есть забавная примета. Если девушка чокается с девушкой, они должны смотреть друг другу в глаза, иначе одна из них никогда не выйдет замуж. С тех пор как я это узнала, всегда пристально смотрю в глаза австрийкам, если с ними пью. Да и с однокурсницами мы переняли эту традицию, хотя это очень странно.

Переезд в Китай

Я прожила в Австрии около пяти лет, все это время училась. А потом получила стипендию и уехала в хороший университет в Китае. Я не жалею о времени, проведенном в Австрии, — это был очень важный опыт, который сделал меня такой, какая я есть.
Самостоятельная жизнь в Австрии научила меня нескольким вещам. Во-первых, готовить для себя. Во-вторых, систематически подготавливать нужные документы. В-третьих, новые языки. Еще могу назвать полезным опыт общения с преподавателями в другой системе образования и появление критического мышления. К тому же я приобрела много друзей, с которыми поддерживаю общение.

Возможно, я бы и осталась в Вене, но мне не удалось найти работу по специальности. Во многом из-за того, что у меня не было и нет местного гражданства, а с такими соискателями не очень хотят заморачиваться. У самих австрийцев есть сложности с поиском работы, у людей с европейскими паспортами тоже — что уж говорить обо мне

Получить гражданство очень сложно — нужно прожить там десять лет подряд безвыездно. В теории можно было бы остаться учиться на магистра и дальше, но это было бы слишком дорого, еще и евро подрос, а у меня не было никакой подработки, меня обеспечивала мама. К тому же я уже получила стипендию на учебу в Китае.
На самом деле вышло забавно: первый раз я попала в Китай, когда выиграла конкурс «Китайский мост» — это соревнование для иностранцев на уровень знания китайского языка и культуры. В Вене почти никто не знал о нем, так что состязаться толком было не с кем, и я заняла первое место, хотя мой уровень языка тогда был очень низким. Я подготовила речь, которая очень впечатлила жюри, а потом еще и спела на китайском. Китайцам очень нравится музыка, а когда иностранцы поют их песни, это очень их впечатляет.
Так я выиграла бесплатную поездку в провинцию Хунань на две недели. Мне очень понравилось, и я подала заявку на стипендию Конфуциус на обучение китайскому в Чэнду. Мало кто с нашего факультета вообще о ней знал, у меня особо не было конкуренции, так что я быстро получила стипендию и уехала.
Сейчас я уже два года учусь в китайском институте в городе Чэнду, провинция Сычуань, и готовлюсь поступить на магистра. Я преподаю английский китайским школьникам и перевожу на русский корейские комиксы и мультфильмы. Мечтаю поехать в Южную Корею, посмотреть Тибет и, наверное, еще раз съездить в Австрию. Всем, кто хочет переехать, я желаю четко понимать свои цели и упорно их добиваться.
Александра рассказала свою историю блогеру и экскурсоводу Екатерине Малевой. Истории переехавших россиян, с которыми она побеседовала, можно посмотреть на ее канале на YouTube и почитать в Instagram.
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Люди , Католическая церковь , Lenta.ru
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