Уже завтра, 13 августа, медиаменеджеру Арману Давлетярову исполняется 50 лет. Накануне юбилея «Рамблер» пообщался с гендиректором канала «МУЗ-ТВ» и директором «Премии МУЗ-ТВ»: о том, как совмещать работу и личную жизнь, как дружить со звёздами шоу-бизнеса и новых проектах.

Совсем скоро Ваш юбилей, планируете ли вы празднование или проведете его в семейном кругу?

Я буду отмечать юбилей точно также, как и всегда: в семейном кругу с друзьями. Времена сейчас непростые: те, кого я планировал пригласить на день рождения, находятся в разных странах — к сожалению, въехать в Россию они не могут. Но праздник состоится.

Арман, у вас большая семья — пять детей. Расскажите, как вы успеваете совмещать бизнес и личную жизнь?

Я не всё успеваю. Конечно, хотелось бы больше проводить время с семьей. Пандемия, как бы грубо это не было сказано, подарила возможность проводить больше время дома с родными. За эти месяцы я многое открыл в своих детях, мы стали ближе. Обычно я видел их только в выходные, да и то у них всегда какие-то секции, занятия, а у меня мероприятия, съёмки. А так, чтобы с утра до вечера мы были вместе, да еще и на протяжении стольких месяцев — это впервые. Мне, конечно, жаль было уходить из формата удаленной работы. Мы стали настолько близки, что сейчас, когда я уезжаю на работу, каждое утро дети расстроенно спрашивают: «Папа, вы что, на работу?». Я отвечаю: «Конечно, мне же нужно работать.»

Пандемия внесла изменения в нашу жизнь. Но я думаю, что время, проведенное дома с семьей, мы будет вспоминать как одно из самых лучших мгновений в нашей жизни.

Планируются ли новые музыкальные или не музыкальные проекты на канале в новом сезоне?

В новом сезоне на «МУЗ-ТВ» мы планируем ряд новых проектов — подробно об этом расскажем позже. Но, если приоткрывать завесу тайны, то можно сказать, что в новом сезоне у нас появятся в эфире новые музыкальные проекты, чарты, новый сезон программы «Отпуск без путевки». А к поздней осени мы готовим большой музыкально-развлекательный проект.

Пресс-служба

Что самое главное в вашей профессии на ваш взгляд? Что вы больше всего цените?

Самый главный в нашей профессии — зритель. Ради него мы всё делаем. Работать с молодежной аудиторией — вдвойне почетно и ответственно. Потому что с ней нельзя заискивать, её нельзя обманывать, с ней нужно вести диалог и быть предельно честным!

Я считаю, что у нас отлично получается. «МУЗ-ТВ» — самый популярный и авторитетный музыкальный телеканал в нашей стране. А «Премия МУЗ-ТВ» — лучшая музыкальная церемония не только в России, но и в странах СНГ. Не зря нас называют «Russian Grammy».

Самое сложное — идти в ногу со временем и удовлетворять сегодняшние запросы аудитории. Мы ценим то, что нас смотрят, нам доверяют. Мы являемся флагманом музыкальной индустрии, на нас равняются, с нас берут пример.

Вы знакомы, наверное, со всеми звёздами шоу-бизнеса, что само по себе большая редкость. Скажите, как удаётся со всеми находить общий язык? Кого из артистов можете назвать друзьями?

Не всегда удаётся поддерживать хорошие отношения со всеми артистами. Вы же знаете, периодически с их стороны по отношению ко мне или к «МУЗ-ТВ» возникают какие-то претензии или недовольства. Особенно после или до «Премии МУЗ-ТВ». Мне, как руководителю канала, бывает неприятно, но я понимаю, что пройдет какое-то время и эти артисты, как это было все эти годы, позвонят, приедут и будут извиняться.

То, что касается друзей — конечно, у меня много друзей. И я с удовольствием встречаюсь с ними. Группа A’Studio мои близкие друзья, с ними мы дружим много лет и ходим друг к другу в гости.

Друзей много не бывает, и я бы не хотел всех называть. Но, к счастью, они есть. Я считаю, что друзья — это те, к кому ты ходишь в гости, кто вхож в твой дом, с кем ты близко общаешься.

Какого артиста вы могли бы выделить, среди остальных?

Безусловно, я не скрываю, что давно являюсь поклонником творчества A’Studio. Я люблю этот коллектив, хожу на их концерты с большим удовольствием.

Димы Билана, Григория Лепса, По поводу других коллег по цеху — я безусловно меломан. Я могу слушать музыку Светланы Лободы Филиппа Киркорова , Валерии и молодых артистов, которые появились недавно на нашей эстраде. Предпочтения зависят от настроения и состояния, в котором я нахожусь. Утром во время спорта я предпочитаю одну музыка, в машине — другую, вечером — третью. Как и у всех, мои вкусы на музыку часто меняются.

Пресс служба

В чем секрет счастливой жизни?

Здесь вопрос не в секрете. Это скорее о том, что делает человека счастливым. Я бы так ответил: для счастливой жизни необходимо три составляющих — отношения, здоровье, успех. Если у тебя отношения, которые устраивают, ты чувствуешь себя счастливым. Но, если ты при этом болеешь и не реализован в профессии — понятно, что из этого следует. На мой взгляд нужно стараться уделять максимальное внимание этим трем направлениям: отношения, здоровье и реализация себя в профессии.

В книге «История московского Чингисхана» вы рассказываете историю, как обычный парень из провинции стал счастливым и успешным скорее не благодаря, а вопреки. Чтобы вы могли сказать сейчас тем, кто только находится в начале пути?

Если вы хотите чего-то добиться, у вас есть цели, то не нужно бояться сделать шаг. Нужно идти вперед — пробовать и много работать. Иначе потом будете жалеть, что так и решились. После уже примите решите — ваше это или нет. Не нужно ждать и на кого-то рассчитывать. Иногда нам кажется, что сейчас кто-то придет и за тебя все сделает. Кто-то приведет тебя в форму, и ты будешь хорошо выглядеть, кто-то красиво поможет одеться — хотя такое тоже может быть. Но в первую очередь, все зависит от тебя. Никто никогда за тебя ничего не сделает. Когда ты двигаешься к цели и много работаешь, то важно получать удовлетворение и радость от процесса. Иначе результата не будет.

К юбилею Армана приурочена большая премьера на «МУЗ-ТВ» — документальный фильм о российском шоу-бизнесе глазами первого лица музыкального телеканала — «Арман Давлетяров: „Быть, а не казаться!“.

Генеральный директор „МУЗ-ТВ“ эксклюзивно расскажет, как устроен мир, в который не пускают без vip приглашения и как, работая в шоу-бизнесе, где царят законы джунглей, можно оставаться порядочным человеком и жить по принципу: быть, а не казаться?

Смотрите премьеру фильма „Арман Давлетяров: „Быть, а не казаться!“ 13 августа в 20:15 на „МУЗ-ТВ“.