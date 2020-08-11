Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

17-летнюю девушку назвали двойником Майкла Джексона из-за поразительного сходства с поп-королем 

WMJ.ru 6 часов назад
Девушку принимают за двойника Майкла Джексона
Фото: WMJ.ru
Лоран Элизабет стала звездой Сети после того, как опубликовала свое селфи в Twitter, а тысячи людей заявили, что она поразительно похожа на легендарного певца Майкла Джексона.
За несколько дней селци Лоран Элизабет из Манчестера набрало более ста тысяч лайков и почти тридцать тысяч репостов. В комментарих люди называют девушку двойником поп-короля Майкла Джексона.

«Моя реакция на людей, говорящих об этом, всегда была положительной. Это забавно, на что тут обижаться. Думаю, совершенно очевидно, что на этой фотографии я очень похожа на Майкла Джексона. Так что, я думаю, люди просто смирились с этим и теперь меня называют девушкой Майкла Джексона. Так много людей ретвитнули это с популярными текстами его песен… Мне кажется это очень забавным»,

— цитирует Лоран Mirror.
Правда, не все комментарии оказались милыми и забавными. К примеру, некоторые утверждали, что девушка перенесла операцию, чтобы быть похожей на Майкла Джексона.

«У меня был один разозливший меня инцидент, когда меня разместили на сайте в сообщении, посвященном неудачным пластическим операциям, где утверждали, что я легла под нож хирурга ради сходства с Джесоном. Потом тот пост удалили»,

— рассказала она.
Видео дня. Археологические находки, встрепенувшие ученых
WMJ.ru: последние новости
70-летний Ричард Гир стал многодетным отцом 70-летний Ричард Гир стал многодетным отцом Осторожно, горячо: новая порция самых сексуальных шеф-поваров московских ресторанов, которые сведут тебя с ума Осторожно, горячо: новая порция самых сексуальных шеф-поваров московских ресторанов, которые сведут тебя с ума Шоу «ПЕСНИ»: рэпер Скруджи и НAZИМА устроили концерт на улице, а SOLOMONA завила кудри и предстала в образе куклы Шоу «ПЕСНИ»: рэпер Скруджи и НAZИМА устроили концерт на улице, а SOLOMONA завила кудри и предстала в образе куклы
Комментарии
Люди , Майкл Джексон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эпичные провалы, которые поднимут вам настроение
Эпичные провалы, которые поднимут вам настроение
Зачем в СССР делали окна из кухни в ванную
Зачем в СССР делали окна из кухни в ванную
Что стало с самым жестоким палачом Сталина
Что стало с самым жестоким палачом Сталина
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Зачем у барбершопов вешают цветастый фонарь
10:06
Зачем у барбершопов вешают цветастый фонарь
Вещи
Кота избила его непокорная лапа
00:36
Кота избила его непокорная лапа
Безумный мир
Буйная лошадь протаранила автобус и машину в Казани
00:35
Буйная лошадь протаранила автобус и машину в Казани
Безумный мир
Находчивый какаду облаял сторожевого пса
00:28
Находчивый какаду облаял сторожевого пса
Безумный мир
Обозначены сроки отправки россиян на Марс
24:00
Обозначены сроки отправки россиян на Марс
Люди
На видео сняли крысу, умывавшуюся под дождем
00:13
На видео сняли крысу, умывавшуюся под дождем
Безумный мир
Археологические находки, встрепенувшие ученый мир
05:00
Археологические находки, встрепенувшие ученый мир
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение