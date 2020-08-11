Девушку принимают за двойника Майкла Джексона

Лоран Элизабет стала звездой Сети после того, как опубликовала свое селфи в Twitter, а тысячи людей заявили, что она поразительно похожа на легендарного певца Майкла Джексона

За несколько дней селци Лоран Элизабет из Манчестера набрало более ста тысяч лайков и почти тридцать тысяч репостов. В комментарих люди называют девушку двойником поп-короля Майкла Джексона.

«Моя реакция на людей, говорящих об этом, всегда была положительной. Это забавно, на что тут обижаться. Думаю, совершенно очевидно, что на этой фотографии я очень похожа на Майкла Джексона. Так что, я думаю, люди просто смирились с этим и теперь меня называют девушкой Майкла Джексона. Так много людей ретвитнули это с популярными текстами его песен… Мне кажется это очень забавным»,

— цитирует Лоран Mirror.

Правда, не все комментарии оказались милыми и забавными. К примеру, некоторые утверждали, что девушка перенесла операцию, чтобы быть похожей на Майкла Джексона.

«У меня был один разозливший меня инцидент, когда меня разместили на сайте в сообщении, посвященном неудачным пластическим операциям, где утверждали, что я легла под нож хирурга ради сходства с Джесоном. Потом тот пост удалили»,

— рассказала она.