Сколько любовниц было у Петра Великого 

В историю России навсегда вошёл своими безумными и жестокими утехами царь Иван Грозный . Он прославился, кроме прочего, и своим ненасытным женолюбием, только разгоравшимся с годами. Историк Николай Карамзин пишет, что Иван Грозный был женат восемь раз.

А что же Пётр Великий? Оказывается, уж чем-чем, а сладострастием и количеством любовниц он нисколько не уступал своему грозному предшественнику на троне.

Нравы века

Правда, в отличие от Ивана Грозного, Пётр не обременял себя формальностями, вроде венчания — сказывались нравы века. Учитывая, что те жёны Ивана Грозного, которым не удавалось помереть в браке, оказывались отравленными или заточёнными в монастырь, можно сказать, что лёгкость нравов была на пользу женщинам. Только первая жена Петра I была насильно пострижена в монахини. Правда, одна из его любовниц была публично казнена, чего Иван Грозный со своими жёнами никогда не проделывал, но тут уж она была виновата сама.

Подробности личной жизни Петра Великого известны историкам главным образом по придворным сплетням, запечатлевшимся в мемуарах. Особенно выделяются два автора. Один — современник Петра, французский эмигрант Франсуа Гийом де Вильбуа, ставший на русской службе адмиралом Никитой Петровичем Вильбоа. Он писал о том, о чём слышал или даже что видел лично. Другой — правнук сподвижника Петра, «серого кардинала» нескольких царствований, канцлера Гавриила Головкина — Фёдор Головкин. Он писал по семейным преданиям. Как всегда, возникает, конечно, вопрос: насколько можно доверять мемуаристам…

Анна Монс

Когда Петру было всего 16 лет, мать женила его на боярышне Евдокии Лопухиной Согласия молодых никто не спрашивал, и они не любили друг друга, формально исполняя семейные обязанности. Пётр со своим характером первый отринул фальшь таких отношений.

«Пётр повадился в Немецкую слободу, где увидал первую красавицу слободы, очаровательную Анну Монс, дочь виноторговца. Легко понять, как должна была проигрывать в глазах Петра бедная Евдокия Фёдоровна в сравнении с развязною немкою, привыкшею к обществу мужчин».

Не позднее 1692 года Анна Монс сделалась любовницей царя, причём к нему в постель она перескочила из постели главного царского приближённого и наставника в «западничестве» — Франца Лефорта

На долгие годы Анна Монс сделалась гражданской женой Петра I. Возвратившись в 1698 году из 17-месячной поездки с Великим посольством, Пётр I наконец сделал то, что хотел: отправил жену в монастырь и открыто зажил с Анной Монс.

Однако он на ней не женился. Трудно сказать, что препятствовало царю, попиравшему все русские законы старины. Вероятно, всё-таки было невозможно настолько презреть их, чтобы жениться на неправославной, а Анна Монс не хотела изменять лютеранству. Царь же, уверовавший в превосходство всего западного, не имел оснований склонять любовницу к переходу в православие. К тому же, вероятно, и сам Пётр, со своим пылким характером, не хотел себя связывать. Не так просто он в 1703 году увлёкся Мартой Скавронской — видимо, его страсть к Анне стала ослабевать.

Что касается самой Анны, то она, как передают, поддерживала связь с царём только ради выгод для себя и своей семьи, сама же испытывала к Петру едва ли не физическое отвращение. Любовь прервалась неожиданно. Когда в 1703 году от несчастного случая погиб саксонский посланник, то в его бумагах нашли любовные письма Анны. Царь разгневался, лишил подаренного имущества родственников Анны, а её посадил под домашний арест. Впоследствии он позволил ей выйти замуж за воспылавшего к ней страстью прусского посланника, а у самого царя в то время была уже другая пассия.

Марта Скавронская до венчания

Будущая законная жена Петра и императрица Екатерина I долго была у него на положении гражданской жены. Царь встретился с ней в 1703 году, причём до этого она успела перебывать в постелях у фельдмаршала Петра Шереметева и у царского любимца Александра Меншикова . Её происхождение неясно, и по сей день её традиционное отождествление с Мартой Скавронской вызывает споры.

Как бы то ни было, до 1712 года Марта не была венчанной женой Петра, хотя православие приняла ещё в 1708 году. Вильбоа сообщал, что виною этому был нерасторгнутый брак Марты с Иоханном Крузе, шведским солдатом. Он был в числе пленных, взятых в Полтавском сражении. Пётр, узнав о том, сослал его в Сибирь, где тот и умер. Но возможно, что это романтическая легенда, так как по документам известно о гибели Крузе в 1705 году.

«Бой-баба» и остальные

Наличие подруги сердца, а потом жены Марты-Екатерины Скавронской не мешало Петру увлекаться и другими девицами. Так, Меншиков всячески подсовывал царю сестру своей жены, Варвару Арсеньеву, намереваясь стать царю ещё и свояком, но дело там не сладилось.

Уже имея нескольких детей от Марты, Пётр сошёлся с юной Авдотьей Ржевской, причём знакомство, как уверяют, произошло уже в постели. Было это в 1708 году. Не прекращая связи с Мартой, Пётр примерно год забавлялся с Авдотьей и потом выдал её замуж за графа Григория Чернышёва . Правда, не прекратил с ней сношений. При этом Пётр не ревновал в отношении других претендентов на её ласки, и в этом отношении Авдотья была исключением среди его пассий.

Сам царь называл её «бой-бабой». Когда Чернышёв жаловался Петру на измены жены, царь ему просто отвечал: «Пойди да выпори её». По утверждению Вильбоа, именно от неё Пётр заразился «французской болезнью» (как тогда называли сифилис), от которого в итоге и скончался; но историки, как известно, с возмущением отвергают этот диагноз.

Уже в первый год своей официальной женитьбы на Екатерине Пётр приблизил к себе красивую дочь обрусевшего шотландца на русской службе Марию Гамильтон. Как обычно бывало, поразвлекавшись с ней какое-то время, царь выдал её за одного из своих приближённых — Ивана Орлова . Красавица Мария оказалась женщиной очень жадной, сварливой и жестокой. В 1718 году случайно обнаружилось, что она не только украла ценные вещи у императрицы, но и убивала своих новорождённых детей.

Пётр I потребовал, чтобы ему лично доложили результаты расследования. Узнав подробности, он приговорил Марию к смертной казни. По-видимому, он заподозрил, что среди убитых младенцев мог быть и его, Петра, ребёнок. Марие Орловой-Гамильтон отрубили голову 14 марта 1719 года при большом скоплении народа, а её заспиртованная голова, по легенде, ещё долго после того хранилась в Кунсткамере.

Последней любовницей Петра стала Мария Кантемир, старшая сестра известного русского поэта-сатирика и дипломата, князя Антиоха Дмириевича Кантемира. В 1721 году она разродилась мёртвым ребёнком от связи с царём. Возможно, что она была последней женщиной Петра Великого, поссорившегося с женой незадолго до смерти.

Таким образом, у Петра Великого было шесть женщин, которых мы можем назвать его гражданскими жёнами, одна из них стала в итоге его законной супругой. Как видим, в женолюбии он нисколько не уступал легендарному Ивану Грозному, у которого только три свадьбы документально зафиксированы.