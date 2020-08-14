Судьба самого юного перебежчика из СССР в США 

В начале 1980-х годов произошел беспрецедентный случай, о котором писали все средства массовой информации: 12-летний мальчик из СССР вопреки воле родителей попросил политического убежища в США. О том, как это произошло и как сложилась жизнь юного перебежчика, рассказывает «Рамблер».

Владимир Половчак приехал в США вместе во своими родителями, сестрой и братом в 1980 году. Семья обосновалась в Чикаго с надеждами о лучшей жизни. Но глава семьи, Михаил Половчак, так и не смог приспособиться к жизни в Америке и решил вернуться домой, жена Анна его решение поддержала. А вот старшие дети, 17-летняя Наталья и 12-летний Владимир возвращаться на родину вовсе не желали и ушли жить к двоюродному брату, который давно проживал в США.

Родители, которым в посольстве поставили условие, что вернуться в СССР должны все члены семьи, обратились в полицию с просьбой вернуть детей. Однако Наталья и Владимир стояли на своем: возвращаться в СССР они не хотят и просят предоставить им политическое убежище.

С Натальей вопрос решился довольно быстро: девушка вот-вот должна была отметить совершеннолетие, что давало ей право самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Владимиру же только исполнилось 12 лет, решения за него принимали родители. Однако мальчик не желал мириться с тем, что его против воли хотят вернуть в Советский Союз. В Америке он видел больше перспектив, жизнь в Чикаго ему нравилась и отказываться от нее он не собирался.

Владимир начал убеждать полицейских, что его решение взвешенное, что возвращаться на родину он не желает и наотрез отказался уходить из полицейского участка. Дело принимало политический оборот. Тем более, что история попала на телевидение.

Владимир Половчак стал настоящей звездой СМИ, как в США, так и на родине. Правда, страны совершенно по-разному преподносили эту историю. Американские издания кричали о том, что мальчику в СССР грозит серьезная опасность, в Союзе же говорили о том, что мальчика незаконно удерживают в Америке, а позже объявили, что Владимира подкупили, пообещав купить велосипед.

Половчаку выделили адвоката, который посоветовал Владимиру официально просить политического убежища в США, составили документ. В результате долгого судебного процесса родителям Владимира было отказано в опеке, они вернулись в СССР лишь с младшим сыном. Владимир остался в Америке и вместе с сестрой отправился жить к родственникам.

Владимир Половчак признавался, что ни разу не пожалел о своем решении, хотя первое время опасался, что за ним придут агенты КГБ и силой увезут в Советский Союз. В 1985 году Половчак получил американское гражданство и превратился из Владимира в Уолтера. Позже он напишет книгу воспоминаний об этом сложном периоде своей жизни. о принятии решения и готовности идти до конца.

На родину Половчак смог приехать лишь в 26 лет, сумел наладить отношения с родителями и позже довольно часто навещал их. В Америке в Уолтера Половчака семья, два сына, налаженная жизнь. О принятом много лет назад решении остаться в США он не жалеет.