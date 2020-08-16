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Американская семья удочерила девочку, которую потом обвинили во лжи и назвали карлицей 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Семья обвинила приемную дочь во лжи
Фото: depositphotos.com
В американском штате Индиана предъявлены обвинения приемным родителям, удочерившим сироту с Украины. Их подозревают в оставлении ребенка без ухода.
В 2010 году Майкл и Кристин Барнетт удочерили восьмилетнюю девочку с Украины, страдающую врожденной спондилоэпифизарной дисплазией — нарушением развития костей, которое вызывает карликовость. Она приехала в США в 2008 году и первое время жила в другой семье, позднее отказавшейся от нее.
Возраст приемной дочери с самого начала вызывал у Барнеттов сомнения. В июне 2010 года они показали ее врачу, который подтвердил, что девочке восемь лет. В 2012 году она прошла новый осмотр. На этот раз ее возраст оценили в 11 лет, то есть на год больше, чем по документам.
По утверждению Кристин Барнетт, третий специалист пришел к выводу, что сирота является взрослой женщиной. Заключение было сделано по зубам и вторичным половым признакам. Приемная дочь попала в психиатрическую больницу, где у нее обнаружили социопатическое расстройство личности. После этого она якобы призналась в том, что старше 18 лет.
Соцсети
В 2012 году Барнетты обратились в суд по делам о наследстве и официально изменили возраст приемной дочери с 10 лет на 22 года. Через несколько месяцев вся семья, кроме нее, переехала в Канаду. Украинку оставили одну в городе Лафейетт, штат Индиана.
Несколько месяцев она жила в квартире, снятой приемными родителями. У нее не было денег, поэтому ей приходилось полагаться на помощь соседей. В мае 2014 года сироту выселили за неуплату. Информации о ее дальнейшей судьбе почти нет. Известно, что спустя несколько лет ее хотела удочерить другая семейная пара, однако Барнетты помешали этому.
Полиция придерживается версии, что возраст сироты, указанный в документах, соответствовал действительности. Это подтверждают показания Майкла Барнетта, который считает, что его приемная дочь была несовершеннолетней. По его словам, в 2012 году Кристин учила девочку говорить, что ее настоящий возраст — 22 года, и она просто выглядит младше своих лет.
Сейчас полиция разыскивает Майкла и Кристин. Девочку же все-таки удочерила новая семья.
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