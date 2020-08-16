Синдром Адели: что стало с дочерью Виктора Гюго 

Наверняка многие слышали о таком явлении, как «синдром Адели». Название он получил в честь младшей дочери знаменитого французского писателя Виктора Гюго . Ее безответная любовь к мужчине переросла в настоящую манию. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Адель Гюго родилась 24 августа 1830 года в Париже. В 1840 году случилась трагедия в семье Гюго. 19-летняя сестра Адель Леопольдина вместе с супругом отправилась в круиз на яхте. Во время плавания их застал шторм, и лодка перевернулась. Девушку спасти не удалось. Отец семейства был настолько сражен смертью дочери, что за семь лет не написал ни одной строчки, а мама стала устраивать спиритические сеансы, в надежде поговорить с духом покойной. Адель также не смогла пережить утрату, и также увлеклась проведением спиритических сеансов. Со временем психическое состояние девушки стало беспокоить родственников.

В 1861 году Адель Гюго познакомилась с английским офицером Альбертом Пинсоном, в которого влюбилась с первого взгляда. Она всюду следовала за ним. Когда офицера направили для прохождения службы в Канаду, Адель отправилась вместе с ним, ничего не сказав родителям. Она также выплатила все карточные долги возлюбленного.

В Канаде девушка всем рассказывала о том, что они с Альбертом любят друг друга, но пока не могут пожениться из-за родителей молодого человека, которые якобы выступали против этого брака.

Позже Адель написала своему брату, что их свадьба все же состоялась. Однако через несколько месяцев девушке пришлось признаться родственникам, что это не так. Отчаявшись, Адель обратилась к гипнотизеру, чтобы заставить Альберта жениться на ней. Но все ее попытки были тщетны.

Со временем психическое состояние девушки ухудшалось, она перестала есть, следить за собой. Все ее мысли и действия были сосредоточены только на Альберте. В 1872 году Адель вернулась на родину, и последующие годы жизни она провела в психиатрической клинике. Медперсонал больницы утверждал, что до конца своих дней девушка вспоминала возлюбленного, и верила, что он вернется за ней. В 1915 году Адель Гюго умерла.

В 1975 году на экраны вышел фильм «История Адели Г.», посвященный неразделенной любви и страданиям дочери Виктора Гюго.