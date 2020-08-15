Марианна Цой, единственная официальная жена лидера группы «Кино», оставалась преданной ему до самой смерти. Несмотря на то, что за три года до своей гибели музыкант ушел от нее к кинокритику Наталье Разлоговой, Марианна ни разу не сказала про супруга плохого слова. В день 30-летия со дня смерти легендарного лидера группы «Кино» Sobesednik.ru вспоминает историю любви Виктора и Марианны.

Цой увел жену у карточного шулера

Когда Виктор встретил Марианну, ему было всего 19, а ей – 23. За плечами у девушки уже был один брак, а перед встречей с Цоем Марианна готовилась ко второму замужеству.

"Мы с Витей познакомились на дне рождения у приятеля, – вспоминала вдова Цоя. – К Цою я сбежала от человека, за которого собиралась выйти замуж по расчету. Он был из карточных шулеров Витю я наблюдала два вечера в компании, а потом мы решили жить вместе. В его талант, в отличие от многих, кто теперь кричит о его гениальности, я поверила сразу".

Первое время совместной жизни молодая пара еле сводила концы с концами.

"Мы были бедны, как церковные крысы, – говорила Марианна. – Снимали комнату в коммуналке, питались чем Бог пошлет. Даже приличную свадьбу не смогли сыграть. Вместо свадебного платья я надела белый пиджачок и светленькую юбочку в полоску".

Сына чуть не назвали Христофором

Через год после свадьбы у Марианны и Виктора родился сын.

"Имя ребенку выбирали долго, – признавалась вдова легендарного музыканта. – Вот попробуй придумай подходящее имя к фамилии Цой! Витя думал месяца полтора. Как-то вечером муж мне сказал: "Послушай, а может быть, Тимур?". Этим заявлением он вывел меня из себя. Тогда я поставила Вите условие: "Если ты сейчас же не соглашаешься на Александра, завтра я иду в ЗАГС и регистрирую его Христофором!Так сын стал Александром".

Марианна Цой придумала имидж группы «Кино»

Кстати, именно Марианна поспособствовала тому, чтобы Цой начал зарабатывать на своей музыке. Она придумала имидж группы «Кино», организовывала концерты коллектива. Чем больше росла популярность Виктора, тем крепче становились его отношения с женой. Но в один момент все изменилось.

В 1987 году Цой уехал в Москву сниматься в фильме «Асса» и там встретил Наталью

"Мы расстались с Витей, потому что он влюбился, – объясняла Марианна. – В 1989 году Цой официально познакомил меня с этой девушкой. Закатил банкет в ресторане по такому важному поводу.

Он не понимал, насколько мне было больно в тот момент. Удивительно то, что мы с этой дамой абсолютно разные. Я даже представить не могла, что Вите может понравиться такая девушка.

Насколько я не владею собой, настолько она собой владела. Я — это бочка с порохом. Она — абсолютная скала. Но даже после расставания мы продолжали общаться с Цоем. И однажды он мне сказал:

"У нас есть сын, поэтому мы все равно останемся семьей. Когда нас не станет, давай загадаем, чтобы нас похоронили рядом, как родных людей. Ребенка я никогда не настраивала против отца"".

«Деньги с родителями Вити делим пополам»

Смерть Виктора Марианна переживала очень тяжело. До конца своей жизни она не могла поверить в версию о том, что музыкант заснул за рулем. Она часто думала, что было бы, если в тот роковой день вместе с Виктором в машине был их сын.

"Сантер (так Марианна называла сына. – Прим. Sobesednik.ru) любил ездить на рыбалку, но именно в то утро отказался – делилась Марианна. – Ну а будь рядом с Цоем в машине ребенок, может, Витя ехал бы осторожней и аварии удалось бы избежать...Не знаю. Потеряй я их двоих, смысла в моей жизни уже не было бы. Мне Сантер дороже всего. Я спокойно могу за него жизнь отдать

Витя (перед смертью. – Прим. Sobesednik.ru) только подошел к истокам славы и благополучия. Если ему было плохо в Москве, он всегда мог бы вернуться в Питер, он не был связан никакими кабальными контрактами.

Убийство? Но кому это было нужно? Я считаю, что упустили момент и группа, и продюсер, и менеджеры, не говоря уж о правоохранительных органах. Нужно было сразу после 15 августа 1990 года браться за эту тему, если хотели что-то раскопать. Но никто не задался такой целью, все приняли на веру официальную версию. Потому что были в ошарашенном состоянии.

А я сразу сказала, что ни в чем копаться не буду, у меня маленький ребенок на руках... По-моему, живой и здоровый сын – это самая главная память о человеке. Разве не так?".

Через какое-то время после трагедии Марианна сделала так, чтобы все родные Виктора начали получать доход от его музыки.

"По винтику, по кирпичику я построила империю «Виктор Цой», на отчисления от которой живем теперь и мы с Сантером, и Витины родители: с ними делю деньги пополам – утверждала она. – Удалось поменять квартиру, зимний дом за городом построить "

Марианна Цой после гибели Виктора жила в гражданском браке с петербургским рок-музыкантом Александром Аксеновым по прозвищу Рикошет.