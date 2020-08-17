«Он не был похож на убийцу» 

Его пьесы ставили в театрах, а романы переводили на различные языки. В конце 1980-х маньяк-душитель Джек Унтервегер , отбывавший пожизненное заключение, стал знаменитостью и настоящим героем интеллектуальной элиты Австрии. Вызволить его из тюрьмы помогал даже будущий Нобелевский лауреат по литературе Эльфрида Елинек . Оказавшись на свободе, серийный убийца отплатил обществу сполна. История Венского душителя, которого весь мир считал жертвой социальной несправедливости, но который всех переиграл — в материале «Ленты.ру».

Венский душитель

Осенью 1990 года в лесу в районе Форарльберг на западе Австрии нашли тело молодой женщины. Убитой оказалась 31-летняя проститутка Хайде Хаммерер. Она была задушена ее собственными чулками. Хаммерер нашли в течение суток после смерти, поэтому криминалистам удалось установить причину смерти и изучить вещи убитой. Преступник был аккуратен и не оставил ни отпечатков пальцев, ни каких-либо других следов. На одежде женщины они нашли только несколько красных шерстяных волокон, осыпавшихся с чьей-то чужой вещи.

Через несколько дней в Граце (около 350 километров от Форарльберга) нашли тело другой женщины. Брунгильда Массер, как и Хаммерер, была проституткой и тоже была задушена своей же одеждой: преступник использовал ее бюстгальтер. Еще одно совпадение — тот же узел, что и у убийцы из Форарльберга. Разница была лишь в том, что первое тело было брошено в лесу, а второе — более тщательно спрятано. Вскоре в Граце пропала еще одна проститутка, труп 24-летней Эльфреде Шремпф нашли только несколько месяцев спустя. По оставшимся частям тела ни установить причину смерти, ни тем более доказать, что женщина была убита, судмедэкспертам не удалось.

Криминалисты Граца задумались о том, что в городе появился серийный убийца. Несколько месяцев спустя, весной 1991 года, их мысль подтвердили коллеги из Вены: там за несколько недель пропали четыре проститутки. Когда их тела были найдены, выяснилось, что все они тоже были задушены бюстгальтерами или чулками. Эти убийства объединяло еще и то, что каждый раз преступник использовал особенный скользящий узел.

В австрийских СМИ маньяка прозвали Венским душителем. В 90-е Австрия была страной с одним из самых низких показателей насильственных преступлений, а опыта поисков серийных убийц у местной полиции не было. Когда число жертв предполагаемого серийного убийцы выросло до семи, журналист Джек Унтервегер получил право на эксклюзивное интервью с начальником отдела расследования убийств Максом Эдельбахером

Мать-проститутка и дед-алкоголик

Унтервегер родился в небольшом городке Юденбурге в Штирии в 1950 году. В конце 30-х после аншлюса Австрии город задумали переименовать в Адольфсбург: Juden переводится с немецкого как «евреи». Правда, после поражения во Второй мировой от этих планов отказались. В городе традиционно жила крупная еврейская община, которая была практически полностью уничтожена во время холокоста. Сам Юденбург, однако, практически не пострадал.

Отцом журналиста был американский военнослужащий, а матерью — австрийка Терезия Унтервегер. Когда Йохану (так ребенка назвали при рождении, позже он изменил имя на Джек) исполнилось два года, она оставила его на воспитание своему отцу.

Взрослый Унтервегер часто говорил, что его мать работала проституткой, а дед был алкоголиком и издевался над ним (хотя другие родственники австрийца опровергали это). Однако детство Унтервегера действительно было непростым: он часто сбегал из дома и проявлял склонность к бродяжничеству, в итоге дед отказался воспитывать его. Йохан попал в другую семью, бросил школу и задумался о карьере сутенера. Пока эта идея оставалась лишь идеей, Унтервегер подрабатывал официантом и рабочим. С подросткового возраста он регулярно попадал в переделки, а затем и в полицию. С 1966-го по 1974-й его судили 16 раз, в основном за кражи и сексуальное насилие в отношении проституток.

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В декабре 1974 года 18-летняя официантка из Германии Маргарет Шефер была задушена ее собственным бюстгальтером. Особенный узел, который был завязан на ее шее, полицейские потом встречали не раз: именно он, а также использование одежды жертвы в качестве орудия убийства впоследствии стали называть почерком Венского душителя.

Подозреваемым в убийстве Шефер стал Унтервегер: многие видели, как они вместе выходили из бара. На суде он не отрицал вину, но пытался смягчить собственный приговор, настаивая на том, что убитая была проституткой, а также рассказывал о тяжелом детстве, матери-проститутке и деде-алкоголике. Унтервегер утверждал, что задушил девушку, когда вдруг увидел в ее лице лицо своей матери. Однако эти доводы не сработали, и суд приговорил его к пожизненному заключению с правом освобождения через 15 лет.

Герой интеллектуальной элиты

Тюрьма, в которой отбывал наказание Унтервегер, была передовым заведением своего времени. Заключенных там старались перевоспитывать, чтобы к концу срока они могли успешно реинтегрироваться в общество. Для этих целей там издавали литературный журнал, звездой которого быстро стал Унтервегер. Образовавшееся в тюрьме свободное время он посвятил самообразованию, окончил курс средней школы, прочитал множество книг и сам начал творить.

В своих произведениях, во многом автобиографических и автопсихологических, Унтервегер писал о несправедливости мира и сложностях, которые ожидают в жизни обычного парня, что было понятно и знакомо рядовым читателям.

Мы решили, что мы известные люди в своей стране, и наш долг — помочь тому, кто стал жертвой социальной несправедливости

Уже в конце 70-х литературные критики высоко оценили творчество Унтервегера: среди авторов тюремного журнала он оказался едва ли не самым талантливым. Сперва ему предложили работу на местной радиостанции. С тех пор раз в неделю в тюрьму приезжал оператор с микрофоном и записывал, как Унтервегер читал произведения для детей. «Для интеллектуалов Унтервегер воплощал надежду на то, что, озвучив те или иные проблемы, мы можем решить их. Мы очень хотели верить ему», — рассказывал позже журналистам писатель и ведущий Петер Хюмер.

В тюрьме Унтервегер писал и прозу, и поэзию, и драму. Пьесы заключенного ставили театры Вены, романы переводили на другие европейские языки и переиздавали. В 1986 году он получил австрийскую премию как автор лучшего драматического произведения года. По мере того как росла известность Унтервегера, росли и его доходы.

В конце 1980-х интеллектуальная элита Австрии, в том числе будущий Нобелевский лауреат по литературе Эльфрида Елинек, начала кампанию за освобождение Унтервегера. В то же время некоторые считали его одержимым смертью социопатом, способным имитировать эмоции, но неспособным их испытывать, и опасались того, что он может снова начать убивать. Однако психолого-психиатрические экспертизы признали, что убийца переосмыслил свою жизнь и свои взгляды, научился выражать агрессию через творчество и может быть выпущен на свободу. «У нас никогда больше не будет заключенного, настолько готового к свободе», — сказал по этому поводу начальник тюрьмы.

23 мая 1990 года Унтервегер вышел из тюрьмы и поселился в Вене, заработанные в тюрьме деньги позволили ему жить роскошно. Он носил шелковые костюмы, ездил на дорогих автомобилях, украшал себя золотом и много путешествовал. Перевоспитавшийся преступник регулярно выступал как эксперт по множеству социальных вопросов, устраивал литературные чтения и был любим женщинами.

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Унтервегер был известен и востребован: его звали выступать на радио и центральном телевидении Австрии, приглашали в журналы и газеты. Для австрийской интеллигенции он стал символом того, что человека можно перевоспитать, что бывший заключенный может стать успешным членом общества и что совершивших преступление людей нельзя стигматизировать. «Мы решили, что мы известные люди в своей стране, и наш долг — помочь тому, кто стал жертвой социальной несправедливости», — говорил позже об этом журналист Гюнтер Нэннинг. Именно громкое имя помогло Джеку добиться интервью с главой отдела расследования убийств Эдельбахером.

«Он не был похож на убийцу»

Руководитель расследования позже вспоминал, что во время интервью Унтервегер проявлял поразительную настойчивость. Его интересовали все детали и вся информация, которые тогда были у полиции, однако тогда Эдельбахер мог рассказать ему совсем мало. Убийства всех четырех проституток объединили в одно расследование, однако никто не мог точно сказать даже того, совершил ли их все один и тот же человек.

Расследованию дела Венского душителя помог случай. Вышедший на пенсию следователь Огаст Ченнер, раскрывавший убийство 18-летней Маргарет Шефер в 1974 году, прочитал статью о первом австрийском маньяке и обнаружил, что детали убийств идентичны деталям преступления, совершенного Унтервегером. Ченнер узнал, что осужденный вышел на свободу, и связался с венскими следователями. Он был уверен, что убийца — Унтервегер, хотя никаких доказательств у него не было.

Преступления хоть и были похожи в деталях, но различались в главном. Криминалисты знают, что жертвами убийц чаще всего становятся их знакомые, а жертвами маньяков — незнакомые люди. Унтервегер знал Шефер, к тому же она не была проституткой, хоть он и пытался доказать на суде обратное. Венский душитель убивал незнакомых женщин, и все они были секс-работницами. Кроме того, серийные убийцы практически всегда находят своих жертв в одном и том же месте, а не путешествуют по стране и по миру.

Тем не менее Эдельбахер установил круглосуточную слежку за новым подозреваемым, а его телефон начали прослушивать. Следователь ознакомился с материалами дела 1974 года, поговорил с Унтервегером и попросил того рассказать о деталях убийства Шефер, отметив, что оно похоже на преступления Венского душителя. Джек занервничал и отказался, а после и вовсе перестал приходить к следователю. Результаты наблюдения показали, что он не общался с проститутками и не посещал районы, в которых они работали.

Заинтересовавшись журналистом, полицейские выяснили, что, Унтервегер всегда был в тех же городах, где душили проституток. Тогда же в Австрии узнали, что первое убийство произошло в Чехословакии, а первой жертвой Венского душителя была Бланка Бочкова. Тело девушки нашли в нескольких километрах от Праги в сентябре 1990 года, она была задушена серыми чулками. Свидетели видели, как в ночь убийства Бочкова выходила из бара с мужчиной, которому на вид было около 40 лет, но других деталей никто не запомнил.

Он не мог убить их. Они были не в его вкусе. У Джека были очень красивые и заботливые руки, он делал ими очень милые и нежные вещи. Я не могу представить, чтобы он мог убивать этими руками

В это же время Унтервегер отправился в Лос-Анджелес. В США он планировал изучать пенитенциарную систему и жизнь проституток, писать на социальную тематику. Местные полицейские показали ему Квартал красных фонарей. За несколько недель, которые Унтервегер провел в Лос-Анджелесе, там были убиты три проститутки. Американские полицейские заподозрили в душителе маньяка. У них был намного больший опыт расследования серийных убийств, чем у их европейских коллег, поэтому, когда убийства прекратились, они подумали, что маньяк попал в тюрьму, умер или уехал.

Австрийская полиция сделала международный запрос и узнала о произошедшем в Америке. Совпадение показалось детективам из обеих стран неслучайным. Когда Унтервегер вернулся в Вену, его вызвали в полицейский участок. После разговора со следователями он сразу же сбежал вместе со своей возлюбленной, 18-летней Бьянкой Мрак. Они добрались до Парижа, а оттуда улетели в Майами. Выбор пал на этот город, потому что Мрак очень любила криминальный сериал Miami Vice. Полиции не составило большого труда найти их, потому что в бегах они продолжали пользоваться банковскими картами. В феврале 1992 года предполагаемого Венского душителя арестовали, а в мае того же года доставили на родину для суда.

Пока Унтервегер был в бегах, австрийская пресса выступала за его невиновность, а полиция собирала доказательства. «Он жил в отличной квартире в хорошем районе. Он не был похож на убийцу», — говорили позже его знакомые. Поклонники творчества Унтервегера отказывались верить в то, что человек, способный тонко чувствовать и понимать мир, может быть убийцей.

Во время обысков полицейские нашли красный шарф — выяснилось, что именно его фрагменты были обнаружены на одежде убитой Хаммерер. В квартире также были все чеки и квитанции, которые Унтервегер скрупулезно собирал. Полицейские смогли не только проследить все его перемещения, но и узнать, какими автомобилями он пользовался.

Им удалось найти и машину, на которой он ездил в Чехословакии. К этому моменту ее уже разобрали, но кресла хранились в мастерской. На сиденье было найдено несколько волос. Швейцарские ученые провели ДНК-тесты и подтвердили, что один из них принадлежал убитой Бочковой. Все эти улики были косвенными. Они подтверждали, что Унтервегер встречался с убитыми женщинами, когда они были живы.

Унтервегер до последнего отрицал свою вину и утверждал, что полиция пытается повесить на него нераскрытые убийства только из-за его криминального прошлого. Защита постаралась извлечь плюсы из того, что у него не было алиби. «Такой умный человек точно позаботился бы об алиби, если бы оно было ему нужно», — утверждал на суде один из адвокатов Унтервегера Георг Цангер.

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На его стороне осталась и Бьянка Мрак, с которой они сбежали в США. «Он не мог убить их. Они были не в его вкусе. У Джека были очень красивые и заботливые руки, он делал ими очень милые и нежные вещи. Я не могу представить, чтобы он мог убивать этими руками», — говорила она позже журналистам.

До последнего Унтервегера оправдывал и его коллега Петер Хюмер, один из тех, кто искренне верил в успешность «проекта» по перевоспитанию. «Если бы он был убийцей, это было бы одно из главных дел столетия. Статистически шансы того, что я могу быть знаком с таким человеком, очень малы, поэтому я думаю, что он невиновен», — говорил то ли в шутку, то ли всерьез Хюмер.

Присяжные, однако, встали на сторону обвинения. Двое из восьми присяжных проголосовали за невиновность подозреваемого во всех 11 убийствах. Большинство же решило иначе. Унтервегера признали виновных в девяти убийствах, в том числе трех в США. Его причастность к двум убийствам присяжные посчитали недоказанной. Унтервегера приговорили к пожизненному заключению. Через несколько часов после оглашения приговора он покончил с собой. На месте убийства обнаружили тот самый особый скользящий узел.