Каких русских женщин чукчи считали красавицами 

Каноны красоты у чукч-оленеводов или у чукч-береговых охотников совершенно иные, чем у городских избалованных жителей. У людей, занятых тяжелым трудом, ценятся прежде всего сила, выносливость, крепость кости и навыки, благодаря которым можно выжить в тундре полярной зимой, когда температура опускается ниже –50 градусов и при этом за стенами яранги бушует ветер. И женщина, и мужчина должны быть ловкими и терпеливыми, способными долго переносить холод и голод и при этом иметь «легкий» нрав так как психологическая обстановка на стоянках длинной полярной ночью часто оставляла желать лучшего — слабые и старые часто подвергались гонениям и издевательствам.

Внешность

Советский ученый Владимир Германович Тан-Богораз в своих трудах упоминал, что чукчи довольно охотно берут жен из других народов — юкагиров, ламутов, тунгусов, не делают они исключения и для русских. Что же касается их привлекательности, то тут, скорее всего, чукчи предпочитают привычные им черты, но с удовольствием, как они говорят, «попробуют» и синеглазую блондинку с молочно белой кожей. Тот же Богораз в книге «Чукчи» описывает, как людей, с довольно приятной внешностью. У них не такие выступающие скулы, как якутов или эвенов, носы довольно часто крупные, красиво очерченные, бывают и орлиные. У женщин носики гораздо тоньше и меньше, чем у мужчин, при этом переносица низкая — «монгольская» и вообще азиатские черты выражены ярче, чем у мужчин. При этом этнографы все как один отмечают, что среди чукчанок есть много женщин, способных сравниться по красоте и по стати с европейскими женщинами, в том числе и с русскими. Глаза у чукч широкие, часто большие, прямого разреза, «третье веко» — признак азиатской расы, почти не встречается, а брови — густые, черные, часто нависшие. Особое внимание чукчи уделяют форме головы. Богораз отмечал, что форма головы у чукч редко бывает красивой — они отличаются «плоскими» черепами, низким лбом, а нижняя часть лица часто непропорционально велика. По мнению чукч, красивая голова должна быть похожа на круглую травяную кочку, а в чукотских сказках красивый мужчина часто называется кочешноголовым.

Волосы

Чукчи имеют, как это ни странно, волнистые, а иногда даже кудрявые волосы, некоторые оленные чукчи в XIX веке даже имели прозвище — «kamcь» (кудрявые). На побережье Тихого океана этнографам попадались даже курчавые чукчи. У большинства волосы имеют черный цвет, но примерно 15% чукч, живущих на побережье имеют каштановые и даже светло-каштановые волосы. Бороды у них растут гуще, чем у соседних ламутов или юкагиров, и чукчи ни в коем случае не бреют их и гордятся бородой и усами. Последние считаются настоящим украшением мужчины и свидетельствуют о его зрелости и независимости. Волосы на теле у мужчин почти отсутствуют. Но волосы у женщин — это настоящая гордость для их обладательницы. Эталоном красоты считают женщину с толстыми и длинными косами. У чукч даже есть сказка, в которой герой сын главного героя Mutluwgi делает себе невесту… из креветки. Для этого он приносит ее домой и сплетает ей косы из травы. Действительно, какая же невеста без кос! И креветка сразу же превращается в «очень красивую женщину с толстыми косами». А герой очерка Богораза «восемь племен» чукча Гиркан поет песню, в которой прославляет красивых проворных девушек, с косами «как беличьи хвосты», с глазами «как черные ягоды» и игриво поет, что женщины — «мягче собольей шерсти и пушистее снежинок». Тут надо сказать, что в отличие от якуток или эвенок, которые делали себе эпиляцию в интимных местах, выщипывая волосы специальными щипчиками, чукчанки этого никогда не делали, так как чукотским мужчинам нравились женщины без эпиляции.

Идеалом цвета кожи человека — мужчины или женщины был красный цвет — «как огонь» или «как кровь», при этом действительный цвет кожи у чукотского народа мало отличался от европейского — они имели белую кожу. Однако было и так, что кожа на теле могла быть бронзового или даже темно-коричневого цвета, — эта особенность весьма ценилась чукчами. Богораз вспоминает, что у береговых чукч, у некоторых женщин, которые кормили младенцев грудью, кожа на грудях была очень темной.

Хороший аппетит

Одним из признаков хорошего здоровья и даже некоторого превосходства над другими людьми считался отменный аппетит и способность быстро поглощать еду. «Когда молодые быстро едят, старики смотрят на это с удовольствием», — гласит еще одна чукотская поговорка. Особенных успехов по мнению этнографов в этом достигали береговые чукчи. Они едят быстро, «как волки», и при этом даже издают подобие рычания оголодавшего зверя. Это считалось бесспорным достоинством мужчины, говорило о его здоровье и хороших зубах.

Если принимать во внимание все эти факторы, то скорее всего, чукчи считали красивыми темноволосых и темноглазых русских людей с румянцем во всю щеку, с круглой «как кочка» головой и с прекрасным аппетитом. Красавцы и красавицы должны были иметь крепкое здоровье, силу, выносливость и умение противостоять невзгодам, которые подстерегали людей в тундре. Что же касается жен-блондинок, то утолив первое любопытство, чукчи начала XX века, скорее всего, не отнесли бы их к числу красавиц.

Однако жениться в силу необходимости, чукчи могли почти на любой женщине. Например, советский этнограф XX века Варвара Григорьевна Кузнецова, которая прожила в семье оленевода Тымнэнэнтына целых три года, все это время подвергалась гонениям, как неумеха и колдунья. Ее привычку записывать все в тетради чукчи воспринимали как колдовство. Сама она из-за невыносимых условия жизни и постоянного голода превратилась в скелет, но тем не менее, когда она собралась покинуть «гостеприимных» чукчей, Тымнэнэнтын неожиданно сделал ей предложение остаться на стойбище и выйти замуж за одного из его племянников.