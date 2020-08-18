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Барак Обама назвал 53 песни, которые помогают ему переживать 2020 год 

Harper’s Bazaar и ещё 1 22 минуты назад
Обама назвал песни, помогающие ему пережить 2020 год
Фото: Harper’s Bazaar
Бывший президент Америки Барак Обама поделился в Твиттере своим плейлистом из 53 песен, которые помогают ему пережить этот странный 2020 год. Среди исполнителей, чьи треки вошли в список, — Билли Айлиш, Боб Дилан, Мак Миллер, J.Cole, Боб Марли и другие.

«Последние несколько месяцев я провел много времени, слушая музыку со своей семьей. И хочу поделиться некоторыми из моих любимых летних композиций с вами» — написал Барак Обама в твите.

Плейлист экс-президента Штатов получился очень разнообразным. В плейлист вошло много классических исполнителей. Например, Боб Марли и группа The Wailers с композицией «Could You Be Loved», джаз-певица с песней «My Baby Just Cares for Me», Боб Дилан с «Goodbye Jimmy Reed», олдскульные OutKast с треком «Liberation» и другие. Барак Обама не обошёл стороной и современные композиции. Так, в плейлист вошли «My Future» Билли Айлиш, «Blue World» репера Мака Миллера, «The Climb Back» хип-хоп исполнителя J.Cole и даже совместный трек Рианны и Дрейка «Work».
Барак Обама также отметил некоторых исполнителей звёздочкой. Бывший президент США пообещал, что они выступят на национальном съезде Демократической партии.
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Комментарии
Люди , Билли Айлиш , Барак Обама , Боб Дилан , Демократическая партия США
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