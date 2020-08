Обама назвал песни, помогающие ему пережить 2020 год

Бывший президент Америки Барак Обама поделился в Твиттере своим плейлистом из 53 песен, которые помогают ему пережить этот странный 2020 год. Среди исполнителей, чьи треки вошли в список, — Билли Айлиш Боб Дилан , Мак Миллер, J.Cole, Боб Марли и другие.

«Последние несколько месяцев я провел много времени, слушая музыку со своей семьей. И хочу поделиться некоторыми из моих любимых летних композиций с вами» — написал Барак Обама в твите.

Плейлист экс-президента Штатов получился очень разнообразным. В плейлист вошло много классических исполнителей. Например, Боб Марли и группа The Wailers с композицией «Could You Be Loved», джаз-певица с песней «My Baby Just Cares for Me», Боб Дилан с «Goodbye Jimmy Reed», олдскульные OutKast с треком «Liberation» и другие. Барак Обама не обошёл стороной и современные композиции. Так, в плейлист вошли «My Future» Билли Айлиш, «Blue World» репера Мака Миллера, «The Climb Back» хип-хоп исполнителя J.Cole и даже совместный трек Рианны и Дрейка «Work».