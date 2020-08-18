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Переживавшая клиническую смерть рассказала о загробном мире 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Неизвестная женщина рассказала о своих ощущениях после клинической смерти. Об этом сообщает Express.
Женщина по имени Фейт попала в аварию в Ираке и пережила клиническую смерть. Когда она очнулась она рассказала о том, что видела загробный мир.
По словам Фейт, она видела свое тело и то, как очевидцы пытались достать его из обломков машины. После этого, как показалось Фейт, она отправилась в рай.
"Все, о чем я пишу, невозможно описать словами. Я была окружена ярким светом. Это было такое спокойное, теплое чувство, которое живущие на земле люди просто не могут представить. Это был такой красивый цвет, как цвета радуги, но гораздо ярче. Меня окружал пейзаж с зелеными холмами", — рассказала Фейт.
Она отметила, что слышала музыку, которая не была похожа на то, что она слышала до этого.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в лесах Подмосковья появились опасные грибы.
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