Мужчина потратил состояние, чтобы походить на кумира

Британец потратил 149 тысяч фунтов стерлингов (более 14 миллионов рублей), чтобы стать похожим на Чимина из корейского бойp-бэнда BTS. Об этом сообщает издание Unilad.

В течение семи лет 30-летний Оли Ландон (Oli London) пять раз корректировал форму носа, изменил форму век и подвергся множеству других косметических процедур. Пластические операции, которые он пережил за последний год, обошлись ему в целое состояние — 24 тысячи фунтов стерлингов (2,3 миллиона рублей).

Ландон не планирует останавливаться на достигнутом и готовится к новым операциям и процедурам. Среди прочего, он запланировал липосакцию бедер и живота, увеличение губ при помощи постоянных имплантатов и новую операцию на веках.

По словам Ландона, долгое время он страдал от анорексии и сумел победить ее лишь несколько лет назад. «Я чувствую себя гораздо увереннее и больше доволен собой, — говорит он. — Я научился быть менее требовательным к себе и вместо этого фокусироваться на вещах, которые приносят мне радость».

В 2019 году Ландон рассказывал, что полюбил BTS еще в 2013 году, когда жил в Южной Корее.