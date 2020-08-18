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Мужчина потратил состояние на внешность корейского певца 

Lenta.ru 5 часов назад
Мужчина потратил состояние, чтобы походить на кумира
Фото: Lenta.ru
Британец потратил 149 тысяч фунтов стерлингов (более 14 миллионов рублей), чтобы стать похожим на Чимина из корейского бойp-бэнда BTS. Об этом сообщает издание Unilad.
В течение семи лет 30-летний Оли Ландон (Oli London) пять раз корректировал форму носа, изменил форму век и подвергся множеству других косметических процедур. Пластические операции, которые он пережил за последний год, обошлись ему в целое состояние — 24 тысячи фунтов стерлингов (2,3 миллиона рублей).
Ландон не планирует останавливаться на достигнутом и готовится к новым операциям и процедурам. Среди прочего, он запланировал липосакцию бедер и живота, увеличение губ при помощи постоянных имплантатов и новую операцию на веках.
По словам Ландона, долгое время он страдал от анорексии и сумел победить ее лишь несколько лет назад. «Я чувствую себя гораздо увереннее и больше доволен собой, — говорит он. — Я научился быть менее требовательным к себе и вместо этого фокусироваться на вещах, которые приносят мне радость».
В 2019 году Ландон рассказывал, что полюбил BTS еще в 2013 году, когда жил в Южной Корее.

«Мне хочется, чтобы вся моя жизнь вертелась вокруг K-pop, — говорит он. — Хочу выглядеть, как Чимин, потому что для меня он само совершенство. Форма его челюсти, его губы, его голос, все».

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