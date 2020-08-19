Шпион и шофер: 10 фактов о легендарном разведчике

Имя этого человека сегодня мало кому известно, а между тем он был выдающимся разведчиком. Участвовал в самой громкой чекистской операции под названием "Трест", потом был уволен из органов и стал водителем. 10 фактов из жизни последнего чекиста первого призыва.
Стал разведчиком по знакомству
Борис Игнатьевич Гудзь родился 19 августа 1902 года. Он прожил 104 года и был настоящим кладезем информации о работе спецслужб.
В ЧК Бориса Гудзя позвал работать старый друг его отца, один из основателей советской разведки и контрразведки Артур Артузов. Сначала молодой боец, ему тогда было 20 лет, попал в пограничное отделение контрразведки, где ловил контрабандистов. Одна из групп, которую разоблачили чекисты, действовала в поезде Москва — станция Манчжурия.
Карьера на агентах
С контрабандистов Гудзь переключился на белогвардейцев. Он руководил рядом операций по разоблачению вражеских подполий. Гудзя перевели в 6-е отделение контрразведывательного отдела, которое занималось всем белым движением — от врангелевцев и колчаковцев до савинковцев и казачества. Туда внедряли агентов и разваливали все эти движения изнутри.
"Трест", который не лопнул
Борис Гудзь был участником грандиозной операции "Трест". Ее, как утверждают некоторые историки, придумал сам Феликс Дзержинский. Чекисты создали мифическую подпольную организацию монархистов, чтобы выявить засланных диверсантов. Эта организация превратилась в своего рода "окошко", через которое в ВЧК узнавали о планах и замыслах противника и могли предотвращать их. Врагам из эмиграции морочили голову семь лет. Чекистам даже удалось заманить и арестовать короля шпионов — британского разведчика Сиднея Рейли. Параллельно с "Трестом" проводилась операция "Синдикат-2". Ее разработали, чтобы захватить известного террориста Бориса Савинкова. Его арестовали в 1924 году в Минске.
Первое дело за границей
В ходе операции "Трест" необходимо было выяснить, какой морской порт подходит для того, чтобы высадить или забрать агента ВЧК. Для этого в 1926 году под видом журналиста Борис Гудзь отправился на пароходе из Одессы в Турцию и на Балканы. Ему поручили присмотреться к работе иностранных контрразведок, собрать документы о полицейском режиме в портах и районах. Из командировки он передавал через посольства фотографии и компромат, который брался за основу оперативных разработок. Потом все эти данные пригодились.
Дан приказ ему на восток
В 1932 году разведчика Гудзя направили на Дальний Восток, где после захвата японцами Манчжурии была сложная военно-политическая обстановка. Японская разведка сколотила спецгруппу для ведения шпионско-диверсионной работы и стала засылать в СССР свою агентуру. Тогда была выявлена и захвачена группа полковника Топхаева — который выполнял карательные функции в банде атамана Семенова.
Миссия резидента
В 1934 году Бориса Гудзя направили в Токио резидентом по линии политической разведки ОГПУ. В Японии он работал под немецкой фамилией Гинце — это девичья фамилия его матери, которая была из обрусевших немцев. Занимал должность 3-го секретаря полпредства Советского Союза и успешно выполнял задания по выявлению агентов японской контрразведки. За два года работы в Японии Борису Игнатьевичу удалось завербовать трех агентов из числа японских жандармов и особой полиции.
Куратор самого Зорге
После миссии в Японии резидент Гудзь был вызван в Москву и переведен в военную разведку. Там он курировал операцию разведгруппы "Рамзай". Под этим кодовым именем в Токио работал Рихард Зорге. Гудзь читал донесения легендарного разведчика, отвечал на его письма и вопросы.
Тень врага народа
В конце 30-х годов начались необоснованные репрессии против многих сотрудников советской разведки. Был арестован и расстрелян Артур Артузов. После этого по требованию тогдашнего наркома НКВД Ежова был составлен список тех лиц, кто перешел в Разведуправление Генштаба вместе с Артузовым. Таковых оказалось шестнадцать человек. Четвертым в списке значился Борис Гудзь. Он чудом уцелел.
Как бывший разведчик оказался водителем
После чисток в разведке Гудзь был уволен из органов с формулировкой "за невозможностью использования". Долгое время он не мог найти работу. Ему отказывали под разными предлогами, но однажды он увидел объявление о наборе водителей в 1-й Московский автобусный парк. Там его сразу взяли, ибо он имел водительские права второго класса. Когда началась война, на фронт его не взяли из-за работы на секретных объектах, так что бывший разведчик развозил москвичей от бомбоубежища в метро "Библиотека имени Ленина" до Серпуховской площади. Впрочем, однажды его допустили до линии фронта на ржевском направлении. Оттуда он вывозил раненых и беженцев. Кстати, бывший разведчик катался на велосипеде до 80, а машину водил до 90 лет.
Доносы не писал
Этот вопрос мучил Бориса Гудзя до самой смерти. До сих пор ходят слухи о том, что якобы в 1937 году он написал донос на Варлама Шаламова. После этого писателя, который был женат на сестре Бориса Гудзя Галине, арестовали. Сам Борис Игнатьевич говорил, что эти обвинения надуманы, поскольку, когда взяли Шаламова, то сразу посадили и Галину. Кроме того, после ареста шурина самого Гудзя исключили из партии и выставили из ЧК.
"Ну, подумайте, неужели мог я сам сломать жизнь себе и родственникам", — горько вопрошал старейший чекист Борис Гудзь.