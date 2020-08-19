Шпион и шофер: 10 фактов о легендарном разведчике

Имя этого человека сегодня мало кому известно, а между тем он был выдающимся разведчиком. Участвовал в самой громкой чекистской операции под названием "Трест", потом был уволен из органов и стал водителем. 10 фактов из жизни последнего чекиста первого призыва.

Стал разведчиком по знакомству

Борис Игнатьевич Гудзь родился 19 августа 1902 года. Он прожил 104 года и был настоящим кладезем информации о работе спецслужб.

В ЧК Бориса Гудзя позвал работать старый друг его отца, один из основателей советской разведки и контрразведки Артур Артузов . Сначала молодой боец, ему тогда было 20 лет, попал в пограничное отделение контрразведки, где ловил контрабандистов. Одна из групп, которую разоблачили чекисты, действовала в поезде Москва — станция Манчжурия.

Карьера на агентах

С контрабандистов Гудзь переключился на белогвардейцев. Он руководил рядом операций по разоблачению вражеских подполий. Гудзя перевели в 6-е отделение контрразведывательного отдела, которое занималось всем белым движением — от врангелевцев и колчаковцев до савинковцев и казачества. Туда внедряли агентов и разваливали все эти движения изнутри.

"Трест", который не лопнул

Борис Гудзь был участником грандиозной операции "Трест". Ее, как утверждают некоторые историки, придумал сам Феликс Дзержинский . Чекисты создали мифическую подпольную организацию монархистов, чтобы выявить засланных диверсантов. Эта организация превратилась в своего рода "окошко", через которое в ВЧК узнавали о планах и замыслах противника и могли предотвращать их. Врагам из эмиграции морочили голову семь лет. Чекистам даже удалось заманить и арестовать короля шпионов — британского разведчика Сиднея Рейли. Параллельно с "Трестом" проводилась операция "Синдикат-2". Ее разработали, чтобы захватить известного террориста Бориса Савинкова . Его арестовали в 1924 году в Минске.

Первое дело за границей

В ходе операции "Трест" необходимо было выяснить, какой морской порт подходит для того, чтобы высадить или забрать агента ВЧК. Для этого в 1926 году под видом журналиста Борис Гудзь отправился на пароходе из Одессы в Турцию и на Балканы. Ему поручили присмотреться к работе иностранных контрразведок, собрать документы о полицейском режиме в портах и районах. Из командировки он передавал через посольства фотографии и компромат, который брался за основу оперативных разработок. Потом все эти данные пригодились.

Дан приказ ему на восток

В 1932 году разведчика Гудзя направили на Дальний Восток, где после захвата японцами Манчжурии была сложная военно-политическая обстановка. Японская разведка сколотила спецгруппу для ведения шпионско-диверсионной работы и стала засылать в СССР свою агентуру. Тогда была выявлена и захвачена группа полковника Топхаева — который выполнял карательные функции в банде атамана Семенова.

Миссия резидента

В 1934 году Бориса Гудзя направили в Токио резидентом по линии политической разведки ОГПУ. В Японии он работал под немецкой фамилией Гинце — это девичья фамилия его матери, которая была из обрусевших немцев. Занимал должность 3-го секретаря полпредства Советского Союза и успешно выполнял задания по выявлению агентов японской контрразведки. За два года работы в Японии Борису Игнатьевичу удалось завербовать трех агентов из числа японских жандармов и особой полиции.

Куратор самого Зорге

После миссии в Японии резидент Гудзь был вызван в Москву и переведен в военную разведку. Там он курировал операцию разведгруппы "Рамзай". Под этим кодовым именем в Токио работал Рихард Зорге. Гудзь читал донесения легендарного разведчика, отвечал на его письма и вопросы.

Тень врага народа

В конце 30-х годов начались необоснованные репрессии против многих сотрудников советской разведки. Был арестован и расстрелян Артур Артузов. После этого по требованию тогдашнего наркома НКВД Ежова был составлен список тех лиц, кто перешел в Разведуправление Генштаба вместе с Артузовым. Таковых оказалось шестнадцать человек. Четвертым в списке значился Борис Гудзь. Он чудом уцелел.

Как бывший разведчик оказался водителем

После чисток в разведке Гудзь был уволен из органов с формулировкой "за невозможностью использования". Долгое время он не мог найти работу. Ему отказывали под разными предлогами, но однажды он увидел объявление о наборе водителей в 1-й Московский автобусный парк. Там его сразу взяли, ибо он имел водительские права второго класса. Когда началась война, на фронт его не взяли из-за работы на секретных объектах, так что бывший разведчик развозил москвичей от бомбоубежища в метро "Библиотека имени Ленина" до Серпуховской площади. Впрочем, однажды его допустили до линии фронта на ржевском направлении. Оттуда он вывозил раненых и беженцев. Кстати, бывший разведчик катался на велосипеде до 80, а машину водил до 90 лет.

Доносы не писал

Этот вопрос мучил Бориса Гудзя до самой смерти. До сих пор ходят слухи о том, что якобы в 1937 году он написал донос на Варлама Шаламова . После этого писателя, который был женат на сестре Бориса Гудзя Галине, арестовали. Сам Борис Игнатьевич говорил, что эти обвинения надуманы, поскольку, когда взяли Шаламова, то сразу посадили и Галину. Кроме того, после ареста шурина самого Гудзя исключили из партии и выставили из ЧК.