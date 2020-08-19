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Известные американцы, которые сбежали в СССР 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В свое время бежали не только из Советского Союза, но и в него. «Рамблер» расскажет об американцах, которые были вынуждены уехать в СССР.

Ли Харви Освальд

В возрасте 20 лет, разочаровавшись в западном образе жизни, молодой американец через Великобританию и Финляндию сбежал в Советский Союз. Однако в Москве не поверили в искренность бывшего морского пехотинца, и в получении советского гражданства ему было отказано. Из-за этого Освальд вскрыл себе вены и попал в психиатрическую больницу. После выписки Харви публично отказался от американского гражданства в обмен на советский паспорт. Помимо приличного пособия, квартиры в Минске, он получил работу токарем на Минском радиозаводе имени В. И. Ленина. Позже Освальду наскучила жизнь в СССР и он вернулся в Америку. Однако его тут же арестовали как предполагаемого убийцу Джона Кеннеди. И во время перевозки из полиции в тюрьму Ли Харви Освальд был застрелен.

Джеймс Хьюз

В 1932 году участник популярной в США негритянской театральной труппы попросил гражданство СССР. Советский Союз с радостью принял американца. Его сразу же определили на работу диктором на радио, в отдел, отвечавший за вещание в Северную Америку. Позднее Джеймс женился на украинской художнице, и у пары родился сын Джим, который сыграл в популярном фильме «Цирк».

Джоэл Барр

Джоэл был одним из ведущих научных сотрудников компании Western Electric. Он также регулярно снабжал СССР ценными сведениями научно-технического характера. После того, как в США разоблачили и арестовали чету Розенбергов, он решил сбежать сначала в Чехословакию, изменив имя на Иосиф Берг, а затем в 1956 году перебрался в Советский Союз.
Комментарии
Люди , Видео , Джон Кеннеди , Джеймс Хьюз , Харви Освальд
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