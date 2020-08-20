Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что известно о младшем сыне Лукашенко 

Елизавета Назарова 8 минут назад
Младший сын Александра Лукашенко, Николай Лукашенко очень популярен в Сети. Многие девушки обратили на него внимание после того, как он вместе с отцом появился на Параде Победы в Москве в 2020 году. "Рамблер" рассказывает о том, что известно о самом мальчике.

Неизвестный мальчик

Младший сын президента Беларуси родился в 2004 году, но о нем стало известно не сразу. Впервые он появился на публике с отцом, когда ему было три года. Он принял участие в субботнике на стройплощадке "Минск-Арены". Тогда не сообщалось о том, что это сын президента. Только спустя некоторое время Александр Лукашенко признался, что это был его сын.
Вскоре президент начал брать мальчика на все публичные мероприятия. Предполагается, что это было сделано для того, чтобы создать образ семейного человека для получения доверия граждан.
@lukashenko_nikolay

Кто его мать?

Вопрос о том, кто же является матерью Коли Лукашенко, пока остается официально неразгаданным. Существует одна из версий, согласно которой его матерью является Ирина Абельская. Она была личным врачом Александра Лукашенко с 2001 по 2007 годы, а потом вернулась на эту должность в 2009. Некоторые источники сообщают, что она была одним из самых приближенных людей к Лукашенко. Сам президент предпочитает не называть имя матери своего сына, а только один раз сказал, что она является врачом.

Жизнь сына президента

В 2011 году Коля Лукашенко пошел в первый класс одной из школ в Минской области. Несмотря на необходимость посещать занятия, он все еще сопровождает своего отца на публичных мероприятиях и в поездках.
В 2020 году он поступил в лицей Белорусского государственного университета. Сообщается, что он будет изучать биологию. В этом же учреждении учатся внучки президента, дочери его среднего сына Дмитрия.
Известно, что Коля Лукашенко играет на фортепиано и увлекается зимними видами спорта: хоккеем, биатлоном и лыжным спортом.
Комментарии 4
Люди , Видео , Николай Лукашенко , Александр Лукашенко , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему детям на Руси давали сразу два имени
Почему детям на Руси давали сразу два имени
Что в СССР стало с полицаями после ВОВ
Что в СССР стало с полицаями после ВОВ
Раскрыт секрет песни «Ах, какая женщина»
Раскрыт секрет песни «Ах, какая женщина»
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Выяснилось, сколько лет тельняшке
00:57
Выяснилось, сколько лет тельняшке
Вещи
Кит жестко отомстил туристам-папарацци
01:11
Кит жестко отомстил туристам-папарацци
Безумный мир
Кто придумал послать в космос собак
02:48
Кто придумал послать в космос собак
Истории
Коты-болтуны бурно обсудили поведение хозяйки
00:44
Коты-болтуны бурно обсудили поведение хозяйки
Безумный мир
На видео попала попытка угона паровоза
00:22
На видео попала попытка угона паровоза
Люди Безумный мир
С борта МКС сняли космические странности
00:32
С борта МКС сняли космические странности
Безумный мир
Самые странные традиции первой брачной ночи
02:18
Самые странные традиции первой брачной ночи
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение