Что известно о младшем сыне Лукашенко 

Младший сын Александра Лукашенко Николай Лукашенко очень популярен в Сети. Многие девушки обратили на него внимание после того, как он вместе с отцом появился на Параде Победы в Москве в 2020 году. "Рамблер" рассказывает о том, что известно о самом мальчике.

Неизвестный мальчик

Младший сын президента Беларуси родился в 2004 году, но о нем стало известно не сразу. Впервые он появился на публике с отцом, когда ему было три года. Он принял участие в субботнике на стройплощадке "Минск-Арены". Тогда не сообщалось о том, что это сын президента. Только спустя некоторое время Александр Лукашенко признался, что это был его сын.

Вскоре президент начал брать мальчика на все публичные мероприятия. Предполагается, что это было сделано для того, чтобы создать образ семейного человека для получения доверия граждан.

@lukashenko_nikolay

Кто его мать?

Вопрос о том, кто же является матерью Коли Лукашенко, пока остается официально неразгаданным. Существует одна из версий, согласно которой его матерью является Ирина Абельская. Она была личным врачом Александра Лукашенко с 2001 по 2007 годы, а потом вернулась на эту должность в 2009. Некоторые источники сообщают, что она была одним из самых приближенных людей к Лукашенко. Сам президент предпочитает не называть имя матери своего сына, а только один раз сказал, что она является врачом.

Жизнь сына президента

В 2011 году Коля Лукашенко пошел в первый класс одной из школ в Минской области. Несмотря на необходимость посещать занятия, он все еще сопровождает своего отца на публичных мероприятиях и в поездках.

В 2020 году он поступил в лицей Белорусского государственного университета. Сообщается, что он будет изучать биологию. В этом же учреждении учатся внучки президента, дочери его среднего сына Дмитрия.

Известно, что Коля Лукашенко играет на фортепиано и увлекается зимними видами спорта: хоккеем, биатлоном и лыжным спортом.