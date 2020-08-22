Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Принц Гарри возвращается в Англию без жены 

New Magazine 10 часов назад
Принц Гарри возвращается в Англию без жены
Фото: New Magazine
Им придётся пожить порознь, пока принц Гарри будет в Великобритании. Молодой человек отправится на Родину, чтобы уладить налоговые и визовые дела. Ведь принц не имеет гражданства США и грин карты, а возможность проживания в Америке без визы заканчивается.
А вот супруга принца не будет сопровождать Гарри. Известно, что Меган не ладит с королевской семьёй. Так помимо этого, она до сих пор на них обижена. Это и является основной причиной, почему супруга принца не летит в Англию. Напомним, что когда пара завершила свои королевские обязанности, Меган высказала свои недовольства в сторону семьи Гарри.
Девушке было обидно, что её постоянно осуждают и обсуждают в СМИ, ссылаясь на то, что с Кейт такого не происходит. А если бы и происходило, то семья бы это предотвратила.
Видео дня. Кит жестко отомстил туристам-папарацци
Люди , принц Гарри
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признания немецких военнопленных во время ВОВ
Признания немецких военнопленных во время ВОВ
Готовился ли Сталин к нападению Гитлера в 1941 году
Готовился ли Сталин к нападению Гитлера в 1941 году
«Симфония № 7» Дмитрия Шостаковича на Рамблере!
«Симфония № 7» Дмитрия Шостаковича на Рамблере!
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Как все-таки строили египетские пирамиды
10:09
Как все-таки строили египетские пирамиды
Истории
На видео попал парапланерист, зацепившийся за ЛЭП
00:37
На видео попал парапланерист, зацепившийся за ЛЭП
Люди
Когда появится поезд со скоростью 1000 км/ч
10:21
Когда появится поезд со скоростью 1000 км/ч
Безумный мир
Швейцарию засыпал шоколадный снег
00:24
Швейцарию засыпал шоколадный снег
Безумный мир Места
На видео сняли приматов, изучающих насекомых
00:48
На видео сняли приматов, изучающих насекомых
Безумный мир
Тайна смерти сына Сталина в немецком плену
04:25
Тайна смерти сына Сталина в немецком плену
Люди
Почему Антарктида полюбилась конспирологам
10:43
Почему Антарктида полюбилась конспирологам
Места Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение