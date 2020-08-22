Принц Гарри возвращается в Англию без жены 

Им придётся пожить порознь, пока принц Гарри будет в Великобритании. Молодой человек отправится на Родину, чтобы уладить налоговые и визовые дела. Ведь принц не имеет гражданства США и грин карты, а возможность проживания в Америке без визы заканчивается.

А вот супруга принца не будет сопровождать Гарри. Известно, что Меган не ладит с королевской семьёй. Так помимо этого, она до сих пор на них обижена. Это и является основной причиной, почему супруга принца не летит в Англию. Напомним, что когда пара завершила свои королевские обязанности, Меган высказала свои недовольства в сторону семьи Гарри.

Девушке было обидно, что её постоянно осуждают и обсуждают в СМИ, ссылаясь на то, что с Кейт такого не происходит. А если бы и происходило, то семья бы это предотвратила.