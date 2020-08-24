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Долгожительница назвала способ прожить больше ста лет 

Lenta.ru 55 минут назад
Долгожительница назвала способ прожить больше ста лет
Фото: Lenta.ru
Уроженка Италии Анжела Гутор (Angela Hutor), отметившая 107-летие, назвала простой способ, который помог ей прожить больше ста лет. Она старается не волноваться, оставаться занятой и ежедневно съедать один апельсин, передает Daily Mail.
Гутор отметила 107-й день рождения на прошлой неделе. В апреле она заразилась новой коронавирусной инфекцией и едва не умерла, но все-таки смогла победить болезнь. Она настоятельно рекомендует родным и друзьям сохранять спокойствие и заниматься своими делами, чтобы не только пережить пандемию COVID-19, но и стать долгожителем.
Итальянка признается, что ее не пугает текущая обстановка в мире. Однако она опасается, что новая коронавирусная инфекция в конечном счете приведет к всеобщей депрессии. Тем не менее, она сохраняет позитивный настрой и верит в лучшее.
Гутор родилась в Италии, после чего переехала во Францию, а оттуда — в Великобританию. С прошлого года она живет в лондонском доме престарелых.
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